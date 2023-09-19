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【恒生指數︱回購】恒指公司︰預計今年港股回購金額達929億　回購金額高企與港股市場被低估相符

股市 13:30 2023/09/19

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【恒生指數︱回購】恒指公司︰預計今年港股回購金額達929億　回購金額高企與港股市場被低估相符

恒生指數公司發表網誌，表示2023年年度預計回購金額可能達到929億元，是前5年年度平均水平的3.9倍。恒指公司指，此高水平的回購金額，或能反映出企業認為其在香港上市的股票在2022年和2023年年初至今被低估，促使其在期內「逢低買入」。

恒指公司表示，港股市場去年按年跌18%，而企業股份回購金額則增至港幣1,049億元，按年增長175%，而此回購趨勢一直延續到今年。截至9月15日，今年以來回購金額達735億元，佔去年全年總額的70%。在旗艦指數中，恒生指數成份股的回購金額為636億元，佔今年初至今港股回購總金額的87%。恒指公司指，對於尋求衡量香港藍籌股表現及有意追蹤股票回購主題的投資者來說，恒生指數將是港股市場指數首選。

企業回購股份的動機具體因所處行業和公司狀況而有所不同，一般來說，企業認為其上市股票正處於被低估的情況，並認為能夠在日後獲得有效重估，便會進行股票回購以支撐股價、改善財務狀況並提高股東回報。

開市追揸沽

【港股成交】恒指公司：港股成交下跌不等於失去活力　大市轉手率仍與長期平均值相若

【恒生指數】恒指公司：66%恒指成分股受人幣走勢左右　若人幣回升利港股估值

責任編輯︰梁浩碩

港股 恒生指數 回購 藍籌股
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