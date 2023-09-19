  • 33°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加州議員促州總檢察長 阻特朗普參加共和黨初選

環球政治 13:20 2023/09/19

分享：

分享：

美國前總統特朗普（Donald Trump）官司纏身，加州9名民主黨議員去信該州總檢察長邦塔（Rob Bonta），要求對方向法院尋求意見，以阻止特朗普參加該州共和黨總統初選。

曾居港俄羅斯公民遭美拘捕 涉向俄走私軍事技術【下一頁】

加州將於明年3月5日舉行共和黨總統初選，但9名議員認為，特朗普煽動支持者於2021年1月6日襲擊美國國會山莊，沒有資格參加初選。

民主黨人引用憲法第14修正案第三款，指任何在宣誓捍衛憲法後參與或鼓勵叛亂的人都沒有資格擔任公職。

信中要求總檢察長辦公室盡快就應否取消特朗普明年參與加州共和黨初選的資格，尋求法院意見。9名議員形容邦塔的地位特殊，可主動尋求法院意見，以確認特朗普無法擔任公職。

美國伊朗交換囚犯 德黑蘭468億資金解凍【下一頁】

邦塔作為總檢察長，有資格主動向法院請求宣告性救濟（declaratory relief），法官可就懸而未決的法律問題作迅速裁決。

新罕布什爾州、明尼蘇達州、新墨西哥州和科羅拉多州也有人提出法律挑戰，試圖阻止特朗普參加初選。

特朗普發言人Steven Cheung指，今次是一次政治攻擊，導致法律面目全非。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
2023/09/18
南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
2023/09/15
拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
日揆岸田文雄改組內閣 5名女閣員追平最高紀錄
2023/09/13
日揆岸田文雄改組內閣 5名女閣員追平最高紀錄
美眾院議長麥卡錫宣布 針對拜登啟動彈劾調查
2023/09/13
美眾院議長麥卡錫宣布 針對拜登啟動彈劾調查
拜登感謝越南國家主席擺烏龍 被揭貼錯相後刪文
2023/09/13
拜登感謝越南國家主席擺烏龍 被揭貼錯相後刪文

你可能感興趣

南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
12:21 2023/09/18
南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
12:24 2023/09/15
拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
日揆岸田文雄改組內閣 5名女閣員追平最高紀錄
15:30 2023/09/13
日揆岸田文雄改組內閣 5名女閣員追平最高紀錄
政治 選舉 特朗普 美國共和黨 美國民主黨 美國 加利福尼亞

上一篇文章

加拿大指印度涉暗殺錫克教領袖 驅逐印外交官

下一篇文章

曾居港俄羅斯公民遭美拘捕 涉向俄走私軍事技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】烏重奪巴赫穆特戰略村莊 俄擊退無人機（持續更新）
【俄烏戰爭】烏重奪巴赫穆特戰略村莊 俄擊退無人機（持續更新）
加州快餐店新最低時薪156元 麥當勞加盟店指災難性
加州快餐店新最低時薪156元 麥當勞加盟店指災難性
紐約市Airbnb短租盤暴跌77% 要求房東出租期一直在場
紐約市Airbnb短租盤暴跌77% 要求房東出租期一直在場
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英逾3成半放盤減價求售 創12年來新高
英逾3成半放盤減價求售 創12年來新高
沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款