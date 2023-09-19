加州議員促州總檢察長 阻特朗普參加共和黨初選

美國前總統特朗普（Donald Trump）官司纏身，加州9名民主黨議員去信該州總檢察長邦塔（Rob Bonta），要求對方向法院尋求意見，以阻止特朗普參加該州共和黨總統初選。

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加州將於明年3月5日舉行共和黨總統初選，但9名議員認為，特朗普煽動支持者於2021年1月6日襲擊美國國會山莊，沒有資格參加初選。

民主黨人引用憲法第14修正案第三款，指任何在宣誓捍衛憲法後參與或鼓勵叛亂的人都沒有資格擔任公職。

信中要求總檢察長辦公室盡快就應否取消特朗普明年參與加州共和黨初選的資格，尋求法院意見。9名議員形容邦塔的地位特殊，可主動尋求法院意見，以確認特朗普無法擔任公職。

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邦塔作為總檢察長，有資格主動向法院請求宣告性救濟（declaratory relief），法官可就懸而未決的法律問題作迅速裁決。

新罕布什爾州、明尼蘇達州、新墨西哥州和科羅拉多州也有人提出法律挑戰，試圖阻止特朗普參加初選。

特朗普發言人Steven Cheung指，今次是一次政治攻擊，導致法律面目全非。

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責任編輯：鄭錦玲