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【中秋國慶】港鐵中秋節通宵行車　國慶日小童八達通免費乘車

Hot Talk 13:01 2023/09/19

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【中秋國慶】港鐵中秋節通宵行車　國慶日小童八達通免費乘車

港鐵 （00066） 表示，今年中秋節及國慶日假期適逢為長周末，為方便市民外出歡慶節日，將於9月29日至10月2日的長周末期間加強列車服務，額外增加近900班車，列車亦會於中秋節當晚通宵行駛。

中秋節（29日）所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將於下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫（調景嶺至何文田站）及將軍澳綫（北角至將軍澳站）將加密至約2分鐘一班車。

所有本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站除外）及七條輕鐵路綫亦會於中秋節當晚通宵行駛，而港鐵巴士 506、K51 及 K54 則會延長服務時間。

9月30日至10月2日期間，7條鐵路綫（港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫及屯馬綫）亦將於不同時段加密班次。

港鐵將於十月一日推出小童免費乘車日，使用八達通的小童於當日可免費乘搭重鐵網絡。同時，輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士亦會全日為所有乘客提供免費服務，乘客當天進出輕鐵站或於港鐵巴士上車時毋須拍卡。

開市追揸沽

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責任編輯︰梁浩碩

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