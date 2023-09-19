【法國直擊】林建岳指外商未完全了解香港商業潛力　香港似「深閨少女」

香港貿易發展局疫後重啟旗艦推廣活動「成就機遇． 首選香港」（Think Business, Think Hong Kong），首站是法國巴黎。貿發局主席林建岳在法國接受傳媒訪問時指出，香港與法國的經貿關係一直都非常緊密，但在疫情期間減少了聯繫，法國以至歐洲的企業都很想重新把握香港以至大灣區的機遇，只是沒有人告訴他們香港的最新情況。他又指出，地緣政治難免影響外資對港的興趣，但生意人關注的是賺錢機會而不是政治，認為只要有足夠的賺錢機會，香港依然是他們投資的首選。

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林建岳表示，政府自通關後已積極向外宣傳香港，說好香港故事。在今年2月和7月，特首已組團訪中東同東盟，7月時亦在泰國曼谷「成就機遇．首選香港」活動，是次巴黎的活動是疫後首次衝出亞洲，也是自2014年後再次在法國舉行活動。是次活動是要向法商展示香港作為國際商貿平台的優勢，是拓展亞洲業務、尤其是大灣區市場理想跳板。其次是向法國商界介紹香港的新發展領域，包括可持續發展、創新科技和創意。

「法國是香港在歐盟的第三大貿易夥伴，截至2021年底，法國是香港最大的歐盟投資者，雙邊對外投資總額(FDI)達到96億港元。香港亦是法國在亞洲第五大最受歡迎的投資目的地，截至2022年已有超過360家法國公司在港營運。」林建岳說：「法國政府近年推出『法國2030』投資計劃，在綠色轉型、新興技術、醫療及生物科技、創意產業等領域投資超過500億歐元，而這些正是香港重點發展並具有一定優勢的領域，可以為香港企業在法國市場開拓更多合作空間。」

引法資公司參與香港發展機會

林建岳以「深閨少女」形容香港：「你的女兒很漂亮但卻沒告訴他人，人家也看不到。上次見面時才13、14歲，現在都已經18、19歲了，但大家都幾年無見過，現在就是要告訴大家，香港很有商業潛力。」他指疫情讓歐洲商人失去了解香港生意機會的機會：「有英國藥廠跟我說，不知道香港註冊藥物已能在大灣區使用，大灣區是8,000萬人的市場，如果英國的藥廠在香港註冊藥物就能做到8,000萬人的生意，生意潛力很大。這些商人都說不知道這些資訊，因此貿發局的宣傳角色就很重要。」

他亦提到北部都會區和交椅洲發展也是重要生意機會：「我們也接觸過一些法國的建築公司，他們負責過巴黎奧運的選手村建設。這些公司利用環保的物料能把石屎的碳排放減半，並配合使用水冷循環的設計，可以降低室內溫度，減少冷氣電費，甚至還能回收電力。我們的北部都會區和交椅洲發展都追求可持續發展，法國公司都是現在才知道這些商業機會，香港的建築公司還可以透過引入這些技術，再應用到大灣區的建設上，商業潛力非常大。」

冀增加港股流動性增賺錢機會

問及香港近年捲入地緣政治風波會否對宣傳香港有影響，林建岳坦言「說沒有就是假的」，但他認為生意人看重的是賺錢機會，而不是政治。只要他們認為有足夠的賺錢機會，香港依然是他們投資的首選。對於有歐洲企業有意退出港股市場，他直言這未必是因為政治，只是因為港股已失去賺錢機會，現時港股最大問題是流動性不足，導致公司的市盈率下跌，當歐洲公司覺得在歐洲股市市盈率高過香港，「換了是我都選擇退出港股！」

他指股市流動性非常重要，香港股市規模比一些國家更大，還能透過股票通讓中國投資者也能買賣港股，就算一些在當地是藍籌股的東南亞公司已在新加坡、印尼等地方上市，也能在香港雙重上市帶動交易量上升，間接提高整體市盈率。「香港作為首選股票上市的市場潛力依然很大」。

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本報記者：李智賢（法國報道）

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