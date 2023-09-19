【自動駕駛】通用汽車旗下品牌Cruise　推出無障礙自動駕駛出租車

隨著各國進一步打造智慧城市，美國及中國內地的部分城市已設有無人駕駛出租車服務。汽車製造商通用汽車（GM）旗下自動駕駛汽車品牌Cruise，推出一款可供輪椅人士乘坐的自動駕駛出租車，料最快明年開始接載殘疾乘客。

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Cruise、通用汽車與其無障礙車輛設計合作夥伴BraunAbility和Q'Straint，利用三3年時間，根據其自動駕駛汽車「Origin」改良和測試，研發出該新款汽車。車內除一如以往，剔除了軚盤和踏板等傳統控制裝置外，還加設了可伸縮的坡道，以便輪椅使用者上落車。

該企表示，無障礙出行問題向來都是其關注重點。為了是次研發，他們諮詢了其無障礙諮詢委員會，包括數十位殘障專家的意見，特意為輪椅使用者增加的內部空間和地板夾，無障礙自動駕駛出租車服務最快將於明年進行試點測試，並計劃根據客戶反饋進行設計修改。

惟Cruise坦言：「設計一款能夠容納盡可能多輪椅使用者的自動駕駛汽車，是一項前所未有的獨特技術挑戰。」目前，該新汽車只支援使用特定品牌輪椅的人士；使用手動輪椅的人士則需要一個同伴協助固定安全帶。

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責任編輯：殷凱怡

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