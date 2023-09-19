【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味

收回出租物業後，業主最關注的一定是單位裝修問題，無論是自用或是重新放租，不少人都會選擇對單位進行重新裝修，今期「精明裝修」介紹的個案正好屬於以上情況，該單位位於奧運站的君匯港，業主於15年前以第一手樓花買入，在居住了2年後將其放租，一直至上年9月租約完結後拿回作自住之用，業主找來「好師傅CoDECO裝修設計平台」協助完成裝修，整個裝修工程為期5個月，共約耗資約74.2萬。

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設計以簡約和諧為主

單位面積達478平方呎，主要以簡約和諧舒適暖系搭配金色不銹鋼設計為主。由於是由大單位轉至小單位，需要大量空間收納雜物，因此2間房間都採用了地台設計增加儲物空間，母親床更特意採用油壓式設計，從而方便提取及收納衣物。而在客廳方面，因為設計師曾為商舖裝修Moss wall，於是戶主將Moss wall加入裝修構思內，並最終將客廳其中一堵牆面改裝成Moss wall，以及安裝卡位式餐桌。

單位由母親及女兒二人共住，考慮到廁所的使用率相比以往會更為頻密，因此業主希望可以將單位裝修為2個廁所的布局，惟因為空間不足及渠位問題，商討後決定將廁所分為3部分。首先廁所原本由浴缸拆為企缸，並用玻璃間為3部分，企缸以霧化玻璃分隔，而另一邊馬桶則用上磨沙透明玻璃，平常可揀透明玻璃，可增加空間感，又可以觀賞牆身美麗牆磚。企缸亦加上一個可以坐的雲石櫈位置，讓母親可坐着洗澡。

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半開放式廚房增空間

另外，廚房方面亦被改為半開放式，以增加空間感，半開放式的一邊牆以條子作隱藏門，內裏則為鞋櫃。針對戶主喜歡「搓麵粉整麵包」的興趣，廚房台面使用了石英台面，除了美觀、密度高、耐用之外，石英「無毒」的特性亦可保障食物安全。此外，設計師亦在玄關位與廚房門之間加裝了一條L形LED燈帶，除了製造型格效果外，慳電LED燈亦可以為母親夜晚出入時提供照明，減低長者跌倒機會。

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裝修費用

清拆費用：5萬 水電工程：10萬 泥水：12.64萬 木工：32萬 油漆：9.4萬 其他工程：5.1萬

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撰文：鄭日棱