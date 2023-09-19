【人力資源】近5成僱主計劃未來三月增聘人手 通訊媒體業最缺人

2023年已經過去一大半，人力資源顧問公司萬寶盛華大中華有限公司（ManpowerGroup）今日公佈的2023年第四季『就業展望調查』報告，結果顯示香港僱主預期10至12月增加員工人數意欲維持平穩。受訪的510名僱主中，47%預算未來三個月將增加人手，表示縮減人手則有17%；而33%表示未有計劃在來 季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數+30%。

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萬寶盛華大中華預料本港第四季招聘活動維持平穩，公司高級副總裁徐玉珊表示：「勞工市場雖有改善，今年5月至7月經季節性調整的失業率為2.8%，較4月至6月微跌0.1個百分點。但由於全球經濟復甦放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素，令僱主招聘較上季謹慎。」

調查在全球訪問41個國家和地區，約3.88萬名僱主，所有受訪國家和地區均錄得正面指數。第四季全球淨就業展望指數為+30個百分點，與香港的來季淨就業展望指數相同。所有受訪行業僱主均表示期望第四季增加員工人數。

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而在主要行業的就業展望方面，排名前三位分別為通訊媒體（+48%）、醫療保健及生命科學（+40%）和資訊科技（+35%）。徐玉珊認為通訊媒體錄得就業展望指數之所以可以位列第一，主要是因為隨著科技發展，亞太區通訊設備的普及程度、速度以及質素不斷提高，大眾可以隨時隨地享受各種串流媒體內容，從而推動行業創新以吸引新用戶和保持用戶活躍度，導致用戶體驗及網上廣告經驗的人才需求上升。

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撰文：鄭日棱