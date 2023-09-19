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曾居港俄羅斯公民遭美拘捕 涉向俄走私軍事技術

環球社會熱點 12:17 2023/09/19

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美國司法部周一（18日）宣布，拘捕一名曾於香港居住的俄羅斯男公民。這名男子被指利用空殼公司，向俄羅斯走私大量美國製軍用級微電子產品。

美國伊朗交換囚犯 德黑蘭468億資金解凍【下一頁】

51歲被捕男子馬爾琴科（Maxim Marchenko）與另外兩名俄羅斯人，由去年5月至今年8月期間，利用空殼公司欺詐性採購OLED微型顯示器。

這款產品具有民用和軍事用途，可用於步槍瞄準鏡、夜視鏡、熱光學和其他武器系統。

曼哈頓聯邦檢察官稱，馬爾琴科等人聲稱將產品運到中國內地及香港，用於醫學研究的電子顯微鏡。

馬爾琴科的空殼公司更向美國輸送超過160萬美元（約1,248萬港元），支持該計劃。

起訴書引述馬爾琴科於去年6月29日曾向同謀表示，白宮一天前以涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業為由，將五家中國公司列入貿易黑名單。同謀則表示他們會更加小心行事。

聯合國大幅下調利比亞水災數字 3958人死逾9000人失蹤【下一頁】

馬爾琴科被控7項刑事罪名，包括電訊詐騙、走私、洗黑錢和4項串謀罪，倘罪名成立，他可能面臨數十年監禁。

美國司法部負責國家安全的助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，此案強化司法部透過大力執行出口管制和制裁法，來保護美國安全並反擊俄羅斯對烏克蘭侵略的承諾。

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責任編輯：鄭錦玲

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