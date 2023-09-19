【AI規範】英國制定7大原則　阻大型科技以AI壟斷巿場

自人工智能（AI）大熱後，各大科企均紛紛研發屬於自己的模型或系統，亦有小公司亦嘗試加入AI行列。為防大企業壟斷AI巿場，英國競爭與市場管理局（CMA）昨（17日）公布了7項原則監管企業，防止消費者及企業的利益造成損害。

CMA在星期六的全球人工智能安全峰會前，提出7項用以監管AI科企的原則，包括問責、獲取、多樣性、選擇、靈活性、公平交易和透明度。當中，管理局強調問責制及透明度的必要性，試圖在不扼殺創新的情況下控制AI帶來的潛在影響。

CMA要求開發AI模型的公司承擔責任，防止大型科企將其技術只放在其封閉平台上，亦期望能阻止反競爭行為，如捆綁銷售等。同時增加商業模式多樣性及靈活性，包括開放及封閉式。除此之外，管理局亦要確保AI模型所用芯片及數據等資料能被廣泛存取。

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CMA首席執行官Sarah Cardell指，AI需有能力提高生產力，讓數以百計的事項變得更容易處理，但不認為技術對未來帶來的影響是絕對正面。她表示，AI有機會被少部分人主導，並利用巿場力量，阻礙整個經濟體受益。

管理局現將與Google、Meta和OpenAI等主要AI開發商往行對話，以及徵求政府、學術界及其他監管機構的意見。

責任編輯：歐朗欣

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