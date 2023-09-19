【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級　改看好日本股票

全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK）下的投資研究院下調中國股票評級，由「增持」降至「中性」，該行策略師列出多項中資股不明朗因素，包括中國經濟增長已放慢，政策刺激力度不及如往進取，結構性挑戰正損害中國長期增長潛力，地緣政治風險持續。

中國重啟經濟初期，經濟活動明顯加快，貝萊德今年2月才將中國股票評級由「中性」升至「增持」。經歷半年多時間，內地經濟動力未如預期上強勢，貝萊德上周仍指，雖然中國重啟經濟後的增長動力正在淡化，但內地處於低通脹，可創造更多空間放寬政策。

不過，在內地上周宣布降準不降息之後，貝萊德最新卻選擇下調中國股票評級，認為內房會繼續成為中國增長的負累。

貝萊德上調日本股票評級至「增持」

在調低中國股票評級的同時，貝萊德表示，更為看好日本股票，將其評級升至「增持」，以反映企業盈利強勁、股票回購和其他對股東友善的企業改革。以日圓計價， 日本股票年初至今累升近3成。

貝萊德其他投資評級變動包括，將英國國債和歐元區主權債由「中性」升至「增持」；將新興市場股票由「增持」降至「中性」；將全球投資級別信貸由「中性」降至「減持」。

貝萊德續指，環球投資市場處於高波動的新常態，令該行承受風險保持謹慎，因此會更動態地設定投資策略，變得更為揀擇，目前正傾向於歐洲長期政府債券、新興市場債務、人工智慧主題，並看好日本股市多於其他已開發市場股票。

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編輯：麥德銘