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【職場調查】47%受訪港企料第四季增人手　通訊傳媒業招聘意欲最高

商業 11:31 2023/09/19

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香港全面通關超過半年，各行業的復常步伐已轉趨平穩，但企業的招聘意欲仍持續正面。人力資源服務供應商ManpowerGroup今（19日）發布今年第四季的「就業展望調查」報告，顯示有47%受訪港企預算未來三個月將增加人手，其中以通訊傳媒業的招聘意欲最高。

ManpowerGroup向全球41個國家及地區，共38,833名僱主進行調查，以了解不同行業未來一季的招聘意欲。調查指出，2023年第四季全球淨就業展望指數為+30%，而香港的來季淨就業展望指數亦與全球指數同樣是+30%，但就較上季跌3%。

【跳槽轉緩】新加坡勞動力市場疲軟　打工仔失跳槽動力

至於受訪的510名香港僱主中，47%預算未來三個月將增加人手，表示減人手則有17%，而33%表示未有計畫在來季調整現時員工數目。

港僱主招聘較上季謹慎    就業展望指數跌3%

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊指出，今年5月至7月經季節性調整的失業率為2.8%，較4月至6月微跌0.1%，反映勞工市場略有改善，並預計失業率在第四季仍會在低位徘徊。不過，鑑於全球經濟復甦放緩、加息政策及地樣局勢緊張等不穩定因素仍然存在，令僱主招聘較上季謹慎，導致香港的來季淨就業展望指數略低於上季。

【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活

主要行業的就業展望指數均錄得正數，反映所有受訪行業僱主均表示期望於第四季增加員工人數，前三位分別是通訊媒體（+48%）、醫療保健及生命科學（+40%）和資訊科技（+35%）。

對於通訊媒體的就業展望指數最高的原因，她解釋，亞太區通訊設備的普及程度、速度以及質素正不斷提高，大眾可以隨時隨地享受各種串流媒體內容，為提供更多元化的服務和豐富的內容，該行業不斷創新以提高質量，來吸引新用戶和保持用戶活躍度，因此對於具備內容創作和用戶體驗的人才需求也持續上升；而隨著愈來愈多企業走向數碼化，具有網上廣告經驗的專才，同樣是相當渴市。

【香港零售】分析師指夜市經濟幫助有限　零售協會：人手不足難延長營業時間

記者：陳卓賢

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