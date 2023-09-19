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【恒大3333】花旗：恒大負債龐大令其還債能力存在巨大不確定性　降目標價至0.5元

股市 11:13 2023/09/19

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【恒大3333】花旗：恒大負債龐大令其還債能力存在巨大不確定性　降目標價至0.5元

花旗指，中國恒大 （03333） 自公布中期業績後，繼續推行不同措施以解決債務及流動性壓力，包括計劃推行離岸債重組，並與在岸債權人商討將債務展期，以換取時間，並向金融機構申請新貸款，出售資產募集資金等，以獲取額外資金，但基於恒大的龐大負債，截至6月份達2.39萬億元人民幣，相信恒大在經營上仍會面對重大挑戰，而且償還債務的能力存在巨大不確定性，核數師也對其2021年、2022年及2023年上半年財報表示無法發表意見。

花旗維持恒大「沽售」評級，目標價削逾19%至0.5元。該行預期，恒大於2023年及2024年虧損分別達598億元人民幣及206億元人民幣，惟2025年將扭虧為盈，淨賺15億元人民幣，惟淨利潤率只有1%。

花旗稱，恒大延長了債務展期的考慮時間，並留出更多時間評估近期進展，留意10月16日至17日於香港舉行的聽證會，以及10月3日於維京群島及10月5日於開曼群島舉行的聽證會。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【恒大危機】恒大稱恒大財富高層被拉及恒大人壽被接管　不影響恒大經營運作

相關文章：【內房危機】恒大人壽嚴重資不抵債　遭太平人壽等接管

開市追揸沽

編輯：陳韻妍

港股 中國恒大（03333） 債券 大行報告 花旗銀行 恒大 目標價
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