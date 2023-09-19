  • 30°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國伊朗交換囚犯 德黑蘭468億資金解凍

環球社會熱點 10:49 2023/09/19

分享：

分享：

美國證實已經與伊朗換囚，兩國各自釋放5名囚犯，5名美國人當中部分已被關押近10年。另外，美國政府解凍了伊朗的60億美元（約468億港元）的石油資金。

聯合國大幅下調利比亞水災數字 3958人死逾9000人失蹤【下一頁】

伊朗官媒證實5名伊朗公民也獲釋，但只有兩人選擇返回伊朗。

獲釋美國囚犯包括一名英裔自然資源保護主義者塔赫巴茲（Morad Tahbaz）。5名美國人離開伊朗德黑蘭一間酒店，乘坐飛機於卡塔爾轉機，再飛返美國華盛頓。

卡塔爾一直負責從中調解，首先將伊朗的現金通過電子方式轉入卡塔爾和瑞士的銀行賬戶。現金轉賬完成後，釋囚才獲准登機回國。

美國總統拜登（Joe Biden）發聲明，形容有5名無辜的美國公民於伊朗獲釋，終於能回家。

他指5人經歷多年痛苦和不確定性後，很快就能與親友重聚。

英逾3成半放盤減價求售 創12年來新高【下一頁】

美國共和黨參議員和部分前伊朗政治犯指控，拜登達成的協議只會鼓勵伊朗繼續將劫持人質作為外交武器核心部分。

美國國務院表示，當局解凍的資金是欠伊朗的石油資金，於2018年美國退出伊朗核協議時被特朗普（Donald Trump）政府凍結。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，德黑蘭釋放囚犯純粹為人道主義行動，未來也可採取其他人道主義行動。

但他批評美國一再踐踏和違背承諾，指歷史表明人們對美國缺乏信任。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
2023/09/18
沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
2023/09/18
南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
2023/09/18
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠
2023/09/15
普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠
【俄烏戰爭】澤連斯基下周料赴美 美國會就對烏援助辯論
2023/09/15
【俄烏戰爭】澤連斯基下周料赴美 美國會就對烏援助辯論

你可能感興趣

沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
13:37 2023/09/18
沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
12:21 2023/09/18
南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
10:58 2023/09/18
金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章
地緣政治 外交 伊朗 美國

下一篇文章

聯合國大幅下調利比亞水災數字 3958人死逾9000人失蹤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美機場職員監守自盜 趁安檢快手偷走旅客財物（有片）
美機場職員監守自盜 趁安檢快手偷走旅客財物（有片）
英逾3成半放盤減價求售 創12年來新高
英逾3成半放盤減價求售 創12年來新高
紐約市Airbnb短租盤暴跌77% 要求房東出租期一直在場
紐約市Airbnb短租盤暴跌77% 要求房東出租期一直在場
加州快餐店新最低時薪156元 麥當勞加盟店指災難性
加州快餐店新最低時薪156元 麥當勞加盟店指災難性
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
沙特傳暫停與以色列談判 不滿內塔尼亞胡極右政府
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款