美國伊朗交換囚犯 德黑蘭468億資金解凍

美國證實已經與伊朗換囚，兩國各自釋放5名囚犯，5名美國人當中部分已被關押近10年。另外，美國政府解凍了伊朗的60億美元（約468億港元）的石油資金。

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伊朗官媒證實5名伊朗公民也獲釋，但只有兩人選擇返回伊朗。

獲釋美國囚犯包括一名英裔自然資源保護主義者塔赫巴茲（Morad Tahbaz）。5名美國人離開伊朗德黑蘭一間酒店，乘坐飛機於卡塔爾轉機，再飛返美國華盛頓。

卡塔爾一直負責從中調解，首先將伊朗的現金通過電子方式轉入卡塔爾和瑞士的銀行賬戶。現金轉賬完成後，釋囚才獲准登機回國。

美國總統拜登（Joe Biden）發聲明，形容有5名無辜的美國公民於伊朗獲釋，終於能回家。

他指5人經歷多年痛苦和不確定性後，很快就能與親友重聚。

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美國共和黨參議員和部分前伊朗政治犯指控，拜登達成的協議只會鼓勵伊朗繼續將劫持人質作為外交武器核心部分。

美國國務院表示，當局解凍的資金是欠伊朗的石油資金，於2018年美國退出伊朗核協議時被特朗普（Donald Trump）政府凍結。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，德黑蘭釋放囚犯純粹為人道主義行動，未來也可採取其他人道主義行動。

但他批評美國一再踐踏和違背承諾，指歷史表明人們對美國缺乏信任。

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責任編輯：鄭錦玲