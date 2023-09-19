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富途陸秉鈞：蘋果短線走弱反做就中長線吸納機會

股市 10:43 2023/09/19

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富途陸秉鈞：蘋果短線走弱反做就中長線吸納機會

蘋果（Apple，美：AAPL）於香港時間上周三凌晨（9月13日）舉行發佈會，本次包含了市場早已預料的新一代Apple Watch和iPhone 15系列產品。由於產品並不新穎，功能也沒有給大眾帶來太多驚喜。在市場比較失望的情況下，做成蘋果股價在近來本已疲弱的走勢下更為疲憊，在發佈會當天及緊隨的一天都繼續下跌，美國周三（香港周四）蘋果收報174.21美元。從歷史高位197.962算，蘋果股價已經下跌12%。

然而，儘管本次發佈會新意欠逢，做成股價疲軟，但反而可能是一次趁低吸納的良機。先聲明以下內容並不帶有太多客觀數字，更多是筆者的主觀看法，但仍然值得和大家分享！

iPhone 15銷售或有驚喜！

儘管蘋果集團業務繁多，但iPhone收入仍然是集團的最大收入來源。根據蘋果最新一季業績顯示，第二季蘋果總收入為817.97億美元，當中iPhone收入為396.69億美元，貢獻了48.5%，幾近一半之多！ 儘管從網上看到不少評論都是認為新一代iPhone沒有新意，但筆者身邊卻有不少朋友對換機蠢蠢欲動 （口裡說不，身體很誠實，是做就了蘋果多年iPhone「沒有新意」卻持續多年維持高銷售量的原因）。除了身邊人的反應較熱烈外，另有兩個「驚喜」銷增長點。

華人「迷信」利好新一代銷售

股價的走勢更多反映未來。近年美股市場的資金不僅僅追逐持續增長的公司，更喜歡增長之餘還能跑嬴一眾分析師預期的公司！ 由於蘋果手機被嘲沒有新意，而追蹤蘋果業績給出預測的分析師又多是外國人，故此本次他們對新一代Iphone 銷量都較保守。然而，這些「外國人」大多忽略了一點，就是華人（特別是說粵語的人）對數字的「迷信」！ 上一代iPhone是「14」系列，在不少華人眼中，有「必亡」之意，這是不祥的數字來。故此不少本來想或需要在上一年更換iphone 的用家，很大可能延至今年才進行更換（筆者正好是因為這原因而順延至今年換機的「迷信人」之一）！在華人（特別是說粵語的人）基數龐大的情況下，單是這一個原因，潛在需求已經不是小數了。

新一代iPhone將可能迎來大型「換機潮」

另一個「驚喜」增長點是iPhone近年的「保質期」（這裡指可以持續使用的年期）不高，一般就只有3到5年左右。歷代最好賣的iPhone系列中，首推是6及6s，然後分別是iphone 11及12系列，後兩者距今剛好是3到4年！ 所以今年因為周期需要換機的人數上，數量也有一定保證！ 疊加華人「迷信」的延後需求，這次新一代iPhone的銷量，不排除有可能超出一眾分析師最樂觀的預期！ 如果成真，在稍後公佈銷售數字理想的情況下，有可能對股價帶來顯著的提振作用！

政治影響並不大

中美政府之間的相互角力一直存在，從暗地裡延伸至公開的白熱化，是市場已經「接受」的新常態。此前網上更一度盛傳在內地政府上班時間禁用iPhone，但隨著近日中國政府出面否認後，相信中國對iPhone的需求受到影響並不大。事實上，內地人包括不少重要官員對iPhone也是非常熱愛，很難想像能突然一刀徹「割愛」奉行此一做法。

至於近日被火熱追捧、號稱「偉大晶片技術突破」的華為Mate60 pro，先不說手機是否言過其實，但它的「賣點」晶片制程，是7nm。但本次新一代的iPhone，Pro系列使用的是3nm 技術（同時也是目前全世界最先進的手機晶片的技術制程），兩者晶片技術差距是非常巨大。亦因此，兩者對標的客戶，本身亦不應相同。儘管華為手機的售價較高，但筆者相信將無法直接威脅到本次蘋果新一代iPhone的銷量。

事實上，在內地，iPhone 15系列開售10分鐘內，蘋果官方網站一度崩潰。而在天貓Apple Store官方旗艦店，開售一分鐘內，首批iPhone 15Pro、iPhone 15 Pro Max就全部售罄。另一方面，所有iPhone 15 Pro Max機型在中國的發貨時間都推遲到了11月，而iPhone 15 Pro的發貨時間則推遲了三到四周。iPhone 15和iPhone 15 Plus也面臨較短的延遲發貨。

股價處低位

內地「誤傳」消息一度打擊蘋果股價，當天收盤為177.56，其後回升。但現在股價反而較內地政府澄清後為低。考慮到蘋果本次潛在利好因素，170美元附近將會是一個值得中線分注吸納的首個位置。能與我認為「全球最懂投資」的巴老一起持有蘋果，這個本身已經是一件非常安心的事。中線首個目標先看蘋果重回3萬億市值（約192美元）及200的心理關口。

【關於作者】陸秉鈞是富途證券香港首席策略師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

開市追揸沽

撰文 : 陸秉鈞 富途證券香港首席策略師

欄名 : 牛牛理財落你袋

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