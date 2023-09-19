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【美股焦點】大摩推出財務顧問AI助手工具

股市 10:32 2023/09/19

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【美股焦點】大摩推出財務顧問AI助手工具

華爾街的生成式人工智慧（Genertaive AI）時代正式拉開序幕，有外電引述摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）周一發出內部備忘錄宣布，透過OpenAI創建的AI智能助手已全面上線，可供所有財務顧問及其支援人員使用。該工具名為 AI @ Morgan Stanley Assistant，可以讓財務顧問快速訪問包含約10萬份研究報告和文檔的數據庫。

摩根士丹利聯席總裁Andy Saperstein稱，財務顧問將永遠是摩根士丹利財富管理領域的中心，相信生成式人工智慧I能將徹底改變客戶互動，為顧問帶來可高效率，並最終幫助員工騰出時間去做最擅長的事情，即「為您的客戶服務」。

摩根士丹利財富管理分析、數據和創新主管Jeff McMillan此前表示，AI @ Morgan Stanley Assistant要用完整的句子來表達問題，就像他們在與人交談一樣，而不是像搜索引擎查詢那樣依賴關鍵字。McMillan稱，這只是該銀行一系列基於生成人工智能解決方案中的第一個，大摩正在試用一種名為「Debrief」的工具，該工具可以自動總結客戶會議的內容並生成後續電子郵件。

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美股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）
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