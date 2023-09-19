【JPEX案】警方與證監會交代JPEX案　消息：拘捕人數增至8人、涉款約10億元（不斷更新）　李家超：高度重視

▲ 【虛擬資產】李家超:非常關注JPEX涉及的案件 警方及證監會下午見傳媒交代

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名警告後，大舉提高提取手續費，變相阻止客戶出金，證監會轉介案件至警方。警方周一起拘捕多名協助JPEX宣傳的網絡紅人（KOL），包括林作以及經營加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡。行政長官李家超今早出席行政會議前提及，非常關注JPEX案件，相信有欺詐成分。警方及證監會其後公布，將於下午4時會見傳媒，簡介一個「打擊串謀詐騙」的拘捕行動。商業罪案調查科及證監會代表將會出席。

於記者會舉行前，消息指，警方最新共拘捕4男4女，全部涉串謀詐騙，而截至周一晚上10時，接獲1,641名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元。

警方在記者會舉行前先展示行動中所得證物，當中包括大量現鈔，以及多款全新蘋果產品、名貴手袋、閉路電視鏡頭、加密貨幣找換店宣傳單張。

以下為警方交代JPEX案的記者會即時內容：

【16：00】記者會開始

李家超周二早上指，因應虛擬資產的發展，港府的政策是需要有有效監管制度去保障投資者，而且資訊發放要公開透明，亦要重視投資者的教育，確保公眾充分掌握虛擬資產的風險及運作情況。

他續稱，JPEX事件反映監管的重要性，必須投資在受監管、持牌的交易平台，以及個人對虛擬資產認識和風險的重要性，發牌制度正要做到這一點，今次案件有欺詐成份，警方已立刻採取行動，正是為保障投資者。證監會會監察市場變化和發展，確保投資者利益受充分保障，亦會大力推動投資者教育。

▲ 林作周一被警方拘捕，傳涉JPEX案件。

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