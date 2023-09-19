【JPEX案】警方交代JPEX涉欺詐案：接收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐（不斷更新）

▲ 【JPEX案】警方與證監會交代JPEX案

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名警告後，大舉提高提取手續費，變相阻止客戶出金，證監會轉介案件至警方。警方周一起拘捕多名協助JPEX宣傳的網絡紅人（KOL），包括林作以及經營加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡。行政長官李家超今早出席行政會議前提及，非常關注JPEX案件，相信有欺詐成分。警方及證監會其後公布，將於下午4時會見傳媒，簡介一個「打擊串謀詐騙」的拘捕行動。商業罪案調查科及證監會代表將會出席。

以下為警方交代JPEX案的記者會即時內容：

【16：35】黃樂欣稱，若公開「正申請的虛擬資產交易平台」名單，這反而可能令人誤以為這些平台會受監管，會維持只公布已獲取牌照虛擬資產交易平台的安排。

【16：30】孔慶勳表示，JPEX利用廣告、社交媒體、場外找換店、KOL宣傳，以推廣平台服務，聲稱低風險高回報，而案中受騙市民不少都欠缺虛擬貨幣投資經驗，形容JPEX所宣稱的回報「好得難以置信」，部分苦主更將「私鑰」交予JPEX。

【16：27】署理總督察麥偉光指出，該行動名為「鐵關」，拘捕4男和4女，年紀介乎22至52歲，涉串謀詐騙。他指出，行動搜出800萬元現金，並已凍結逾1200萬元銀行存款、4400萬物業，該6700萬元資產屬可疑犯罪所得。

【16：23】警司李慕賢表示，自證監會9月13日發出警告後，9月14日轉介至警方，並開始收到市民無法從JPEX提取虛擬資產，有理由相信涉案人觸犯串謀詐騙，調查行動尚未結束。

【16：20】證監會金融科技組主管黃樂欣表示，因應原有監管框架證監會未有權限規管虛擬資產交易平台，該會2022年7月已將JPEX列為無牌公司及可疑網站，提醒公眾。

自新強制監管制度於6月生效後，所有無意申請虛擬資產交易平台牌照的平台，需要有序結束香港業務，但JPEX沒有申領亦沒有有序結束，在8月不點名提醒公眾留意無牌虛擬資產交易平台風險，但JPEX卻變本加厲，繼而在9月13日點名，並要求KOL和場內找換店停止宣傳JPEX。

【16：10】商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，截至昨日晚上10時，共收到1641宗報案，指出未能從JPEX提取資金或懷疑受騙，涉款約12億元，最新已拘捕4男4女。

【16：00】記者會開始

警方在記者會舉行前先展示行動中所得證物，當中包括大量現鈔，以及多款全新蘋果產品、名貴手袋、閉路電視鏡頭、加密貨幣找換店宣傳單張。

李家超周二早上指，因應虛擬資產的發展，港府的政策是需要有有效監管制度去保障投資者，而且資訊發放要公開透明，亦要重視投資者的教育，確保公眾充分掌握虛擬資產的風險及運作情況。

他續稱，JPEX事件反映監管的重要性，必須投資在受監管、持牌的交易平台，以及個人對虛擬資產認識和風險的重要性，發牌制度正要做到這一點，今次案件有欺詐成份，警方已立刻採取行動，正是為保障投資者。證監會會監察市場變化和發展，確保投資者利益受充分保障，亦會大力推動投資者教育。

▲ 林作周一被警方拘捕，傳涉JPEX案件。

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