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【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐

Hot Talk 22:09 2023/09/19

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現場直擊

JPEX案最新進展，林作等被警方以串謀詐騙拘捕的8人周二晚上獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名警告後，大舉提高提取手續費，變相阻止客戶出金，證監會轉介案件至警方。警方周一起拘捕多名協助JPEX宣傳的網絡紅人（KOL），包括林作以及經營加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡。行政長官李家超今早出席行政會議前提及，非常關注JPEX案件，相信有欺詐成分。警方及證監會其後公布，將於下午4時會見傳媒，簡介一個「打擊串謀詐騙」的拘捕行動，出席人員包括商業罪案調查科高級警司孔慶勳、警司李慕賢、署理總督察麥偉光、證監會金融科技組主管黃樂欣。

現場直擊

【JPEX案】警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐

警方拘8人、調查JPEX幕後人士　收逾1600宗報案、涉入金12億元

綜合警方證監會聯合記者會內容，警方目前已拘捕4男4女，涉嫌串謀詐騙，而JPEX幕後人士是目前調查方向之一，不排除更多人被捕。警方行動中，凍結6700萬港元資產，包括800萬元現金、1500萬元存款、價值4400萬元物業。

截至昨晚10時，警方收到1641宗相關報案，報案人表示未能從JPEX出金或懷疑受騙，涉及約12億元存入金額，其中一人入金額達到4000萬元。

以下為警方交代JPEX案的記者會即時內容：

【17：00】孔慶勳指出，被捕人士角色為涉案公司或場外找換店負責人，不排除更多人士被捕，涉案約12億元是以報案人入金金額計算

對JPEX仍然在交易加密資產，被問及有沒有能力凍結其運作時，孔慶勳僅稱，JPEX於9月18日已將理財產品頁面下架。

【16：50】孔慶勳留意到JPEX在事件中的強硬回應，正全方位多角度調查，而JPEX幕後人士為調查方向之一

黃樂欣建議投資者只在已發牌的虛擬資產交易平台買賣。

【16：45】黃樂欣拒披露目前已收到多少宗虛擬資產交易平台（VATP）牌照申請，而場外找換店在現有制度上並未受證監會監管。

【16：40】孔慶勳稱，已報案人士中，涉款最多的投資者入金額達4000萬元。她續指，JPEX的宣傳以「日日賺錢、無得輸」等招徠，以名貴生活方式、房車，令市民相信投資可觀。

警方暫未回應目前是否已鎖定或拘捕主腦的提問。

【16：35】有消息指有一名涉案網紅人士已離開香港，警方指，若發現有人涉嫌犯罪，會申請引導。

【16：33】黃樂欣稱，若公開「正申請的虛擬資產交易平台」名單，這反而可能令人誤以為這些平台會受監管，會維持只公布已獲取牌照虛擬資產交易平台的安排。

【16：30】孔慶勳表示，JPEX利用廣告、社交媒體、場外找換店、KOL宣傳，以推廣平台服務，聲稱低風險高回報，而案中受騙市民不少都欠缺虛擬貨幣投資經驗，形容JPEX所宣稱的回報「好得難以置信」，又會建議用戶將其他加密貨幣轉換成JPEX所發行的JPC代幣，而該代幣在其他平台幾無流通性，而部分苦主更將加密資產的「私鑰」交予JPEX。

【16：27】署理總督察麥偉光指出，該行動名為「鐵關」，拘捕4男和4女，年紀介乎22至52歲，涉串謀詐騙。他指出，行動搜出800萬元現金，並已凍結1500萬元銀行存款、4400萬物業，該6700萬元資產屬可疑犯罪所得

【16：23】警司李慕賢表示，自證監會9月13日發出警告後，9月14日轉介至警方，並開始收到市民無法從JPEX提取虛擬資產，有理由相信涉案人觸犯串謀詐騙，調查行動尚未結束。

【16：20】證監會金融科技組主管黃樂欣表示，因應原有監管框架證監會未有權限規管虛擬資產交易平台，該會2022年7月已將JPEX列為無牌公司及可疑網站，提醒公眾。

自新強制監管制度於今年6月生效後，所有無意申請虛擬資產交易平台牌照的平台，需要有序結束香港業務，但JPEX既沒有申領牌照亦沒有有序結束，在8月7日不點名提醒公眾留意無牌虛擬資產交易平台風險，但JPEX卻變本加厲，繼而在9月13日點名警告，並要求KOL和場內找換店停止宣傳JPEX

【16：10】商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，截至昨日晚上10時，共收到1641宗報案，指出未能從JPEX提取資金或懷疑受騙，涉款約12億元，最新已拘捕4男4女

【16：00】記者會開始

警方在記者會舉行前先展示行動中所得證物，當中包括大量現鈔，以及多款全新蘋果產品、名貴手袋、閉路電視鏡頭、加密貨幣找換店宣傳單張。

現場直擊

多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波【下一頁】

李家超周二早上指，因應虛擬資產的發展，港府的政策是需要有有效監管制度去保障投資者，而且資訊發放要公開透明，亦要重視投資者的教育，確保公眾充分掌握虛擬資產的風險及運作情況。

他續稱，JPEX事件反映監管的重要性，必須投資在受監管、持牌的交易平台，以及個人對虛擬資產認識和風險的重要性，發牌制度正要做到這一點，今次案件有欺詐成份，警方已立刻採取行動，正是為保障投資者。證監會會監察市場變化和發展，確保投資者利益受充分保障，亦會大力推動投資者教育。

林作周一被警方拘捕，傳涉JPEX案件。

財經Hot Talk

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