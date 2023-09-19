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【虛擬資產】李家超：非常關注JPEX案件　警方及證監會下午4時舉行記者會

Hot Talk 14:39 2023/09/19

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【虛擬資產】李家超:非常關注JPEX涉及的案件　警方及證監會下午見傳媒交代

被證監會點名的無牌虛擬貨幣易平台JPEX事件持續，警方昨日將「網絡抽水王」林作及開設加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡拘捕，涉嫌與JPEX事件有關。消息指，警方周一共拘捕4男2女，全部涉串謀詐騙，受害人規模傳約1400人，涉10億元。行政長官李家超表示，非常關注JPEX涉及的案件，已要求警方及證監會今日（19日）下午會見傳媒，交代相關事件。

多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波【下一頁】

警方表示，周二（19日）將舉行記者會，簡介一個打擊串謀詐騙的拘捕行動。商業罪案調查科及證監會代表將會出席。

李家超周二早上指，因應虛擬資產的發展，港府的政策是需要有有效監管制度去保障投資者，而且資訊發放要公開透明，亦要重視投資者的教育，確保公眾充分掌握虛擬資產的風險及運作情況，JPEX事件反映監管的重要性。

林作周一被警方拘捕，傳涉JPEX案件。

他續稱，JPEX事件反映監管的重要性，必須投資在受監管、持牌的交易平台，以及個人對虛擬資產認識和風險的重要性，發牌制度正要做到這一點，今次案件有欺詐成份，警方已立刻採取行動，正是為保障投資者。證監會會監察市場變化和發展，確保投資者利益受充分保障，亦會大力推動投資者教育。

財經Hot Talk

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