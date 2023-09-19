【虛擬資產】李家超：非常關注JPEX案件　警方及證監會下午見傳媒交代

▲ 【虛擬資產】李家超:非常關注JPEX涉及的案件 警方及證監會下午見傳媒交代

被證監會點名的無牌虛擬貨幣易平台JPEX事件持續，警方昨日將「網絡抽水王」林作及開設加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡拘捕，涉嫌與JPEX事件有關。消息指，警方周一共拘捕4男2女，全部涉串謀詐騙，受害人規模傳約1400人，涉10億元。行政長官李家超表示，非常關注JPEX涉及的案件，已要求警方及證監會今日（19日）下午會見傳媒，交代相關事件。

李家超指，因應虛擬資產的發展，港府的政策是需要有有效監管制度去保障投資者，而且資訊發放要公開透明，亦要重視投資者的教育，確保公眾充分掌握虛擬資產的風險及運作情況，JPEX事件反映監管的重要性。

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