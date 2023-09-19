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【內房危機】碧桂園境內債「16騰越02」展期據報獲通過　成功將9隻境內債券展期

股市 09:44 2023/09/19

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【內房危機】碧桂園境內債「16騰越02」展期據報獲通過　成功將9隻境內債券展期

碧桂園 （02007） 境內債券「16騰越02」展期方案在多次延長投票截止日後，據報終於獲持有人通過。碧桂園已成功將9隻境內債券展期，總計約147億元人民幣，緩解短期償付壓力。碧桂園股價升近4%，開市後早段高見1.08元，最新升幅收窄至近1%，報1.05元。

報道指，兩位債券持有人從承銷商處獲悉，「16騰越02」延期三年兌付的方案已獲得足額票數支持。該期債券本金存續規模4.9億元人民幣。為保障「16騰越02」展期成功，碧桂園方面提供了合計金額不低於2億元人民幣的應收帳款債權，為該債券提供應收帳款質押擔保。

至於碧桂園周一有一筆美元債約1540萬美元的利息到期，目前尚未知悉是否已經支付。這筆到期利息設有30天寬限期。

開市追揸沽

【內房危機】碧桂園泰國子公司抵押土地及房產　取代母企為兩隻債券作擔保

【內房危機】碧桂園今有一筆債券利息到期、涉1540萬美元　境內債展期三年方案亦於今晚投票表決

責任編輯︰梁浩碩

港股 債券 碧桂園（02007）
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