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【港股市況】融創、遠洋造好　阿里巴巴靠穩、京東破底　恒生指數反覆靠穩（不斷更新）

股市 11:32 2023/09/19

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港股市況不斷更新

港股今早輕微高開。融創中國 （01918） 升一成，蔚來 （09866） 跌近5%，聯邦制藥 （03933） 跌逾7%，恒指升11點，開報17942點，科指升0.2%，報3993點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：32】上證半日微升0.02%，深證跌0.7%，創業板指跌0.8%。

【11：22】阿里巴巴 （09988） 升近1%，高見85.05元。

【11：14】【恒大3333】花旗：恒大負債龐大令其還債能力存在巨大不確定性　降目標價至0.5元

【11：03】港股最新升約26點，報17956點，科指跌0.2%，報3977點。

【10：48】滙豐 （00005） 偏軟，跌0.2%，友邦 （01299） 跌0.5%。

【10：43】中芯國際 （00981） 反彈逾3%，高見19.52元。

【10：40】四大內銀向上，建行 （00939） 、農行 （01288） 升逾1%，工行 （01398） 升0.8%，中行 （03988） 升0.4%。

【10：34】大市再度回升。

【10：29】遠洋集團 （03377） 升一成，高見0.63元。

【10：28】恒指跌幅收窄至15點，報17914點，科指跌0.5%，報3965點。

【10：17】澳能建設 （01183） 公布，除昨日在公開市場以每股0.514元的平均價格回購共計180萬股外，董事會確認不知悉股份的價格及成交量異常波動的任何原因，或任何必須公布披露的消息。澳能建設股價反彈11%，高見0.59元。

【10：14】本港地產股普遍向上，恒地 （00012） 升0.5%，新地 （00016） 升逾1%，新世界 （00017） 跌0.5%，信置 （00083） 升0.9%，長實 （01113） 跌0.6%。

【10：14】創科 （00669） 逆市升逾3%，高見79.2元。

【10：11】煤炭股逆市造好，神華 （01088） 升3%，中煤能源 （01898） 升逾2%，兗礦能源 （01171） 升逾5%。

【10：09】理想汽車 （02015） 連續多日遭非執行董事、美團 （03690） 創辦人王興減持，股價早段跌逾2%，低見150元。

【電動車】理想汽車遭美團王興減持近195萬股　套現3.11億

【10：06】京東 （09618） 跌近3%，破底低見117.4元。

【09：59】恒指最新跌近100點，報17837點，跌92點，科指跌近1%，報3946點。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌2%。

【09：50】港股早段轉跌約50點，報17880點。科指跌0.6%，報3964點。

【09：47】中國恒大 （03333） 跌逾3%，恒大汽車 （00708） 跌逾5%，破底低見0.84元，恒大物業 （06666） 跌近3%。

【恒大危機】恒大稱恒大財富高層被拉及恒大人壽被接管　不影響恒大經營運作

【09：45】【內房危機】碧桂園境內債「16騰越02」展期據報獲通過　成功將9隻境內債券展期

【09：37】香港寬頻 （01310） 反彈8%，高見3.4元。

【09：37】友聯國際教育租賃 （01563） 升逾15%，高見2.25元。

【09：21】融創中國 （01918） 升一成，蔚來 （09866） 跌近5%，聯邦制藥 （03933） 跌逾7%，恒指升11點，開報17942點，科指升0.2%，報3993點。

【內房危機】融創境外債務重組獲99.75%債權人通過　另將強制可轉換債券限額升至27.5億美元

【09：13】期指開報17950點，升8點。

【09：01】恒指黑期升約10點，報17940點。

【08：45】【配股潮】聯邦制藥控股股東折讓近一成配股　套現近4.7億元

【08：13】【新股IPO】美的集團計劃來港上市

【07：56】【蔚來9866】蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券　部分款項用作回購部分現有債務證券

【07：45】【Morning精點】傳林作、陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被捕、疑涉JPEX事件︱綠債保底息4.75厘開售

【07：45】港股ADR收報17961點，升31點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61元，較港收市價高0.25元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報312.56元，較港收市價高0.36元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.02元，較港收市價高0.82元或近1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局周二起一連兩日議息，美國10年期債息續企穩4.3厘之上，美股反覆靠穩 ， 布油觸95關。道指中段反彈超過100點，道指收升6點，報34624點；標指升3點，報4453點；納指升1點，報13710點。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升23點　阿里美股高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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