【恒指夜期+北水】北水吸資近35億　繼續買指數ETF沽中海油理想汽車　恒指夜期升30點（不斷更新）

北水連續4個交易日錄淨流入，今日再吸資34.9億元。指數ETF仍然是資金吸納主線，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄9.3及2.3億元淨流入，平保亦有2.1億元淨流入；淨流出方面，中海油 （00883） 及理想汽車 （02015） 分別走資1.9及1.7億元。

恒指夜期升30點，報18033點。

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恒大挫近一成、融創轉跌4% 四大內銀升1%至3% 恒指升66點、成交不足800億

港股反覆靠穩。恒指高開11點，早段曾跌98點，低見17832點，其後再度向上回升，恒指升66點，收報17997點，成交回落至762億元，科指跌不足0.1%，報3984點。恒大 （03333） 挫近一成，融創 （01918） 跌逾4%，中移動 （00941） 升2%破頂，四大內銀升逾1%至3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中移動 68.05 +2.1 +13 9 建行 4.43 +1.6 +12 2 阿里巴巴 84.80 +0.7 +9 21 美團 121.70 -0.3 -2 - 友邦 65.25 -0.2 -2 352 京東 119.60 -1.2 -3 31

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：34】北水吸資近35億 繼續買指數ETF沽中海油理想汽車 恒指夜期升30點

【17：24】【內房危機】碧桂園債權人未收到周一到期的美元債息 涉1.2億元

【16：38】【香港樓市】瑞聯銀行料本港樓價於現水平再跌10% 本港地產股市帳率已跌至30年低、料有更多回購或增持行動

【16：10】恒大 （03333） 挫近一成，融創 （01918） 跌逾4%，中移動 （00941） 升2%破頂，四大內銀升逾1%至3%，恒指升66點，收報17997點，成交回落至762億元，科指跌不足0.1%，報3984點。



【16：00】恒指U盤前升43點，報17973點。

【15：41】恒大 （03333） 尾市跌11%，低見0.54元，融創 （01918） 跌6%，低見2.57元。

【15：13】阿里巴巴 （09988） 升0.8%，騰訊 （00700） 轉升0.6%，美團 （03690） 轉升0.1%。

【15：09】恒指尾市升約70點，報18001點。

【14：58】飛天雲動 （06610） 升近17%，高見1.72元。

【14：48】建行 （00939） 、工行 （01398） 升近2%，中行 （03988） 升1%，農行 （01288） 升近3%。

【14：43】港股最新回升約43點，報17973點，科指跌0.4%，報3971點。

【14：43】【虛擬資產】拆解KOL加密貨幣找換店與JPEX關係

【14：29】融創中國 （01918） 最新轉跌半成，低見2.57元。

【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護 此前境外債務重組獲通過

【13：31】【恒生指數︱回購】恒指公司︰預計今年港股回購金額達929億 回購金額高企與港股市場被低估相符

【13：14】聯邦制藥 （03933） 午後跌近12%，低見7.12元。

【13：12】領展 （00823） 偏軟跌0.3%，破底低見37.05元。

【13：01】港股午後初段跌約22點，報17908點，科指跌0.6%，報3962點。

【12：00】恒生指數半日微升3點，報17933點，成交409億元。科指跌0.5%，報3966點。內房股個別發展，融創 （01918） 升逾4%，恒大 （03333） 跌逾3%，京東 （09618） 跌2%破底，內銀、煤炭股向上，聯邦制藥 （03933） 跌逾11%。

【11：37】【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級 改看好日本股票

【11：32】上證半日微升0.02%，深證跌0.7%，創業板指跌0.8%。

【11：22】阿里巴巴 （09988） 升近1%，高見85.05元。

【11：14】【恒大3333】花旗：恒大負債龐大令其還債能力存在巨大不確定性 降目標價至0.5元

【11：03】港股最新升約26點，報17956點，科指跌0.2%，報3977點。

【10：48】滙豐 （00005） 偏軟，跌0.2%，友邦 （01299） 跌0.5%。

【10：43】中芯國際 （00981） 反彈逾3%，高見19.52元。

【10：40】四大內銀向上，建行 （00939） 、農行 （01288） 升逾1%，工行 （01398） 升0.8%，中行 （03988） 升0.4%。

【10：34】大市再度回升。

【10：29】遠洋集團 （03377） 升一成，高見0.63元。

【10：28】恒指跌幅收窄至15點，報17914點，科指跌0.5%，報3965點。

【10：17】澳能建設 （01183） 公布，除昨日在公開市場以每股0.514元的平均價格回購共計180萬股外，董事會確認不知悉股份的價格及成交量異常波動的任何原因，或任何必須公布披露的消息。澳能建設股價反彈11%，高見0.59元。

【10：14】本港地產股普遍向上，恒地 （00012） 升0.5%，新地 （00016） 升逾1%，新世界 （00017） 跌0.5%，信置 （00083） 升0.9%，長實 （01113） 跌0.6%。

【10：14】創科 （00669） 逆市升逾3%，高見79.2元。

【10：11】煤炭股逆市造好，神華 （01088） 升3%，中煤能源 （01898） 升逾2%，兗礦能源 （01171） 升逾5%。

【10：09】理想汽車 （02015） 連續多日遭非執行董事、美團 （03690） 創辦人王興減持，股價早段跌逾2%，低見150元。

【電動車】理想汽車遭美團王興減持近195萬股 套現3.11億

【10：06】京東 （09618） 跌近3%，破底低見117.4元。

【09：59】恒指最新跌近100點，報17837點，跌92點，科指跌近1%，報3946點。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌2%。

【09：50】港股早段轉跌約50點，報17880點。科指跌0.6%，報3964點。

【09：47】中國恒大 （03333） 跌逾3%，恒大汽車 （00708） 跌逾5%，破底低見0.84元，恒大物業 （06666） 跌近3%。

【恒大危機】恒大稱恒大財富高層被拉及恒大人壽被接管 不影響恒大經營運作

【09：45】【內房危機】碧桂園境內債「16騰越02」展期據報獲通過 成功將9隻境內債券展期

【09：37】香港寬頻 （01310） 反彈8%，高見3.4元。

【09：37】友聯國際教育租賃 （01563） 升逾15%，高見2.25元。

【09：21】融創中國 （01918） 升一成，蔚來 （09866） 跌近5%，聯邦制藥 （03933） 跌逾7%，恒指升11點，開報17942點，科指升0.2%，報3993點。

【內房危機】融創境外債務重組獲99.75%債權人通過 另將強制可轉換債券限額升至27.5億美元

【09：13】期指開報17950點，升8點。

【09：01】恒指黑期升約10點，報17940點。

【08：45】【配股潮】聯邦制藥控股股東折讓近一成配股 套現近4.7億元

【08：13】【新股IPO】美的集團計劃來港上市

【07：56】【蔚來9866】蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券 部分款項用作回購部分現有債務證券

【07：45】【Morning精點】傳林作、陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被捕、疑涉JPEX事件︱綠債保底息4.75厘開售

【07：45】港股ADR收報17961點，升31點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61元，較港收市價高0.25元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報312.56元，較港收市價高0.36元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.02元，較港收市價高0.82元或近1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局周二起一連兩日議息，美國10年期債息續企穩4.3厘之上，美股反覆靠穩 ， 布油觸95關。道指中段反彈超過100點，道指收升6點，報34624點；標指升3點，報4453點；納指升1點，報13710點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升23點 阿里美股高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩