▲ 【美國經濟】耶倫︰未見經濟衰退迹象 判斷汽車行業罷工影響仍尚早

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，沒有迹象顯示美國經濟即將陷入衰退，又指現時判斷美國汽車行業罷工可能產生的影響，仍為時過早。

耶倫稱，沒有看到任何跡象表明經濟面臨衰退風險，表示勞動力市場有所趨弱，但仍處於健康狀態，工業產值在增長，通脹在下降。她表示正關注一系列進展，包括恢復學生貸款償付對消費者支出構成的潛在衝擊。

耶倫又呼籲國會通過撥款法案，指完全沒有理由停擺，雖然經濟狀況良好，但因停擺而失去動能是「我們沒必要面臨的風險」。

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至於美國汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）與通用汽車（General Motors ，美：GM）、福特汽車（Ford Motor ，美：F）、Stellantis於薪酬問題上的談判僵局，耶倫表示美國政府預計雙方將「24/7」談判以達成解決方案，現在預測這對經濟的影響還過早，很大程度將取決於罷工持續多久，以及到底誰受影響，指雙方需縮小分歧，努力實現雙贏。

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責任編輯︰梁浩碩