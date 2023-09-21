​​​​​​​【新股IPO】美的集團據報最快下月遞表申請赴港上市　集資逾10億美元

▲ ​​​​​​​【新股IPO】美的集團計劃來港上市

内地家電巨擘美的集團（深：000333）計劃來港上市，《南華早報》引述消息稱，美的已委任中金公司 （03908） 及美銀（美：BAC）作為聯席保薦人，最快下月遞表申請上市，集資逾10億美元，但取決於市況。

消息指，撇除市場特別波動等情況，按一般港股上市流程，料美的明年初正式登陸港股。美的最新A股市值達到3955億元人民幣，公司年初至今股價累升約9%。

美的集團周三（20日）發公告指，基於深化全球策略佈局的需要，經充分研究論證，擬發行H股股票並在港交所主板上市。

美的集團指，公司正積極與相關中介機構就本次發行並上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關於本次發行並上市的具體細節尚未確定。

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責任編輯︰梁浩碩