  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

​​​​​​​【新股IPO】美的集團據報最快下月遞表申請赴港上市　集資逾10億美元

新股IPO 18:47 2023/09/21

分享：

分享：

​​​​​​​【新股IPO】美的集團計劃來港上市

内地家電巨擘美的集團（深：000333）計劃來港上市，《南華早報》引述消息稱，美的已委任中金公司 （03908） 及美銀（美：BAC）作為聯席保薦人，最快下月遞表申請上市，集資逾10億美元，但取決於市況。

消息指，撇除市場特別波動等情況，按一般港股上市流程，料美的明年初正式登陸港股。美的最新A股市值達到3955億元人民幣，公司年初至今股價累升約9%。

美的集團周三（20日）發公告指，基於深化全球策略佈局的需要，經充分研究論證，擬發行H股股票並在港交所主板上市。

美的集團指，公司正積極與相關中介機構就本次發行並上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關於本次發行並上市的具體細節尚未確定。

開市追揸沽

相關文章：

【新股IPO】美的據報最快明年赴港上市　已選定美銀及中金負責IPO事宜

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股　一手入場費約6178元　孖展超購近4倍

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
中國中免（01880） 美國銀行（BofA，美：BAC） 中金公司（03908） 港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【英國加息】英倫銀行不加息　爭1票　料2025年第二季通脹達標　英鎊兌港元回軟至9.59算

下一篇文章

【美股焦點】Google據報考慮放棄由博通供應AI芯片　博通盤前跌5%、哪股份盛傳補上？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）
【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）
【恒指夜期+北水】北水再吸資逾32億　轉吸防守股中移動平保建行，沽快手李寧　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸資逾32億　轉吸防守股中移動平保建行，沽快手李寧　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款