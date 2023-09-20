【蔚來9866】149億掟蔚來美股　股價挫17% 4年最傷　蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

▲ 【蔚來9866】蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券 部分款項用作回購部分現有債務證券

蔚來 （09866） 公布擬發行總共10億美元可轉換優先債券，為現有債務再融資，以及支撐營運資本，當中5億美元於2029年到期，另外5億美元於2030年到期，可各增發最多0.75億美元債券。蔚來表示，計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。

外電引述知情人士稱，計畫發行的2029年到期債券票面利率擬在3.5至4厘，轉股溢價為27.5%至32.5%。2030年到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘，轉股溢價27.5%至32.5%。知情人士又稱，高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。

蔚來在港急瀉4.4%，收報78.4元，成交2.2億元。美股股價延續跌勢，急瀉17.1%，創2019年9月24日以來最大跌幅，收報8.55美元，成交19億美元，相當於149億港元，折算收報66.86港元，較港收市價低14.7%。

分析認為，股價急跌的原因，是憂慮公司現金流，以及相比Tesla（美：TSLA，特斯拉）及比亞迪 （01211） ，出現毛利率下降的壓力，加上可轉債的未來攤薄效應。

蔚來第二季業績顯示，毛利率由去年第二季的16.7%，大跌至6.2%，公司未錄盈利，經調整虧損54.5億元，按年增1.4倍，但價格戰之下，仍加大第三季出貨量，第三季交付指引介乎5.5萬至5.7萬輛，創歷史新高，較去年同期增長約74%至80.3%。

花旗分析師在第二季業績電話會議上，詢問管理層公司第三季現金流會否改善，因為第一季現金流淨流出為106億元人民幣，但第二季現金流出淨額為29億元，而庫存按季增加了50億元人民幣。其後亦追問第三季會否改善毛利率。

蔚來當時回應再融資情況若有進展，會再更新，同時表示第三季有7.5億美元的資產抵押融資債務所支持。至於第四季毛利率期望回升至15%。換言之，今次的計劃為公司既定策略的一部分，為改善公司長遠債務及毛利情況。

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責任編輯︰梁浩碩