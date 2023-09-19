【券商點睇】韓國燃氣項目表現亮麗 中廣核新能源價值低估

國信證券表示，中廣核新能源（01811）上半年多賺11.2%至1.98億美元，收入上升7.9%至12.24億美元，主要因韓國燃氣項目表現靚麗。該行預計，公司2023至2025年每股盈利預測為0.08美元、0.08美元和0.09美元，對應的估值介乎3.2至3.5倍，維持「買入」評級，目標價3.8元。

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報告指，上半年盈利增長，主要因韓國項目的燃料成本下降，推動韓國項目純利按年升43.6%，以及攤佔聯營公司業績由上年同期的虧損781萬美元，扭虧為盈至415萬美元，故韓國燃氣項目仍然是上半年公司收入、淨利潤增長貢獻最大的業務分部。

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截至6月底，中廣核新能源的總權益裝機容量為8.98GW，與2022年末裝機規模持平，其中清潔及可再生能源項目權益裝機佔比為82.6%，傳統能源項目權益裝機佔比為17.4%，中國及韓國項目權益裝機佔比分別為75.9%、24.1%。雖然上半年公司新增併網裝機容量低於預期，該行預計公司風電、太陽能的新增裝機容量或仍能保持以500至1,000MW左右的規模穩步增長。

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責任編輯：林衛