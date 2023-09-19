  • 32°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】韓國燃氣項目表現亮麗 中廣核新能源價值低估

股樓投資 12:33 2023/09/19

分享：

分享：

國信證券表示，中廣核新能源（01811）上半年多賺11.2%至1.98億美元，收入上升7.9%至12.24億美元，主要因韓國燃氣項目表現靚麗。該行預計，公司2023至2025年每股盈利預測為0.08美元、0.08美元和0.09美元，對應的估值介乎3.2至3.5倍，維持「買入」評級，目標價3.8元。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

報告指，上半年盈利增長，主要因韓國項目的燃料成本下降，推動韓國項目純利按年升43.6%，以及攤佔聯營公司業績由上年同期的虧損781萬美元，扭虧為盈至415萬美元，故韓國燃氣項目仍然是上半年公司收入、淨利潤增長貢獻最大的業務分部。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

截至6月底，中廣核新能源的總權益裝機容量為8.98GW，與2022年末裝機規模持平，其中清潔及可再生能源項目權益裝機佔比為82.6%，傳統能源項目權益裝機佔比為17.4%，中國及韓國項目權益裝機佔比分別為75.9%、24.1%。雖然上半年公司新增併網裝機容量低於預期，該行預計公司風電、太陽能的新增裝機容量或仍能保持以500至1,000MW左右的規模穩步增長。

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 目標價 中廣核新能源（01811） 港股 中國

下一篇文章

【券商點睇】雪季預訂值得期待 復星旅遊文化成長空間大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益
【iPhone概念股】瑞聲科技近15億人幣 回購辰瑞光學7%權益
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款