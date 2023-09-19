  • 30°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 11:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】雪季預訂值得期待 復星旅遊文化成長空間大

股樓投資 10:33 2023/09/19

分享：

分享：

天風證券指出，復星旅遊文化（01992）上半年收入按年增39%，恢復至2019年上半年的98%，經調整EBITDA較2022年上半年、2019年上半年分別上升92%和16%，歸母淨利潤4.7億元人民幣，同轉虧為盈，恢復至2019年上半年的96.3%。期內，ClubMed營業額強勁復甦較2019年上半年增長20%，盈利能力超過疫情前。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

報告指，TC中國重新定位為復遊會，會員數和營業額保持增長，會員黏性不斷強化。公司戰略性退出愛必儂業務，並將TC中國重新定位為復遊會—復星旅文全球會員運營平台。截至6月底，平台擁有會員數613萬，按年升17%，上半年新增會員52.4萬，按年升12.6%，付費用戶5.6萬，按年升13.6%，訂單量41.3萬單，增長128%。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

天風證券認為，復星旅文為聚焦休閑度假旅遊的領先綜合性旅遊集團之一，下半年預訂量持續增長，全年業績有望持續恢復。下半年太倉阿爾卑斯雪世界、度假村等將開業，中期將有更多度假村落地，看好公司未來成長空間。考慮到國際航綫尚未恢復至疫情前，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
復星旅遊文化（01992） 目標價 買入 港股 中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款