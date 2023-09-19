【券商點睇】雪季預訂值得期待 復星旅遊文化成長空間大

天風證券指出，復星旅遊文化（01992）上半年收入按年增39%，恢復至2019年上半年的98%，經調整EBITDA較2022年上半年、2019年上半年分別上升92%和16%，歸母淨利潤4.7億元人民幣，同轉虧為盈，恢復至2019年上半年的96.3%。期內，ClubMed營業額強勁復甦較2019年上半年增長20%，盈利能力超過疫情前。

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報告指，TC中國重新定位為復遊會，會員數和營業額保持增長，會員黏性不斷強化。公司戰略性退出愛必儂業務，並將TC中國重新定位為復遊會—復星旅文全球會員運營平台。截至6月底，平台擁有會員數613萬，按年升17%，上半年新增會員52.4萬，按年升12.6%，付費用戶5.6萬，按年升13.6%，訂單量41.3萬單，增長128%。

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天風證券認為，復星旅文為聚焦休閑度假旅遊的領先綜合性旅遊集團之一，下半年預訂量持續增長，全年業績有望持續恢復。下半年太倉阿爾卑斯雪世界、度假村等將開業，中期將有更多度假村落地，看好公司未來成長空間。考慮到國際航綫尚未恢復至疫情前，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛