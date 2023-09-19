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【券商點睇】積極開拓不同領域 中集集團打造新增長曲綫

股樓投資 09:33 2023/09/19

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安信國際指出，中集集團（02039）上半年收入按年減少16%，純利下滑84.3%。然而，在經歷上半年物流行業的調整之後，下半年或可能迎來行業復甦，公司業績有望迎來修復。同時，受到國際整體海上油氣開發行業景氣度持續上升的帶動下，未來持續的訂單交付提升，將為公司貢獻穩定業績增長。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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報告指，中集集團積極布局冷箱及冷藏車業務以及冷鏈服務，進一步拓寬海內外業務範圍，包括食品、藥品等企業。此外，公司及其旗下子公司也在電化學儲能、模塊化建築、工業機器人等方面積極布局並有所建樹。在公司穩固基本盤，多元化發展的布局下，將會為公司未來持續增長提供有力保障。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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安信國際認為，公司作為集裝箱制造行業龍頭企業，預計未來物流行業持續復甦，海工行業需求維持高位，公司將持續從中受益。同時，公司在多領域積極開拓布局，打造公司未來增長曲綫。綜合以上因素，公司長期業績將會持續改善，投資者可長期關注跟蹤。

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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責任編輯：林衛

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