▲ 【內房危機】融創境外債務重組獲99.75%債權人通過 另將強制可轉換債券限額升至27.5億美元

融創中國 （01918） 於周一（18日）舉行債權人會議，並投票是否批准境外債務重組方案。融創表示，共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。因此，計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。

融創將尋求法院對計劃的批准及裁決，裁決計劃的呈請將於10月5日聆訊。

另外，鑑於債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元。融創認為，這有利於進一步優化資本結構，降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。

據市場人士測算，27.5億美元強制可轉債，加上10億美元可轉債以及按照13.5港幣價格轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元，預計融創通過債轉股消減債務總額將超過45億美元。

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編輯：袁諾曦