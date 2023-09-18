【美國經濟】「末日博士」魯賓尼：美國經濟較歐美為佳　惟預期美股或跌1成

被稱為「末日博士」的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，市場認為美1聯儲局明年初減息的預期是錯誤的。料到明年下半年左右才會開始減息，並指考慮到全球經濟狀況，通脹仍揮之不去，美股可能會下跌1成，建議今年剩餘時間做空美股。

料美國明年下半年才減息

魯賓尼指，美國的情況較歐洲及英國有利，數據表明不會出現「硬著陸」。但他表示，市場認為聯儲會明年初減息的預期是錯誤的。相反，第一次減息將在明年下半年左右發生。

故他短期內看好美元，因為與歐洲相比，美國的增長前景更為強勁。但從中期來看，他認為，美元會走弱，因為聯儲局可能是第一個暫停加息且隨後第一個減息的央行。他又認為，在通脹揮之不去的情況，美股可能會下跌1成。

歐洲及英國均要加息避免滯脹

他又提到，歐洲央行和英國央行必須繼續加息，避免引發滯脹風險。而且最近油價上漲將使整體通脹保持在高位，任何關於放鬆利率的言論都為時過早。他表示，歐洲央行和英國央行面臨比聯儲局更大的兩難，因為物價仍在快速上漲，經濟增長則在放緩。

預期周四（21日）舉行議息的英倫銀行應該將利率一路上調至5.75厘。目前英倫銀行關鍵利率為5.25厘，市場預期本周將加息25個基點。



魯賓尼稱，歐元區的通脹也遠高於目標，這對歐洲央行和英倫銀行來說都是一個兩難。一方面，經濟活動的萎縮可能會導致他們在此時就停下腳步。另一方面，如果通脹仍遠高於目標，兩地央行均可能會進一步加息。



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編輯：葉志偉