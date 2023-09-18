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【飛行里數】HK Express 5航點可用定額Asia Miles換機票　日本所需里數是多少？

股市 22:01 2023/09/18

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【飛行里數】HK Express 5航點可用定額Asia Miles兌換機票

香港快運（HK Express）最新有5個航點可以Asia Miles定額里數兌換機票，包括日本沖繩及高松、越南河內及芽莊，及菲律賓馬尼拉。其中，需要最多里數的航點為沖繩及高松，單程所需里數分別為7000里，而最少為馬尼拉，僅需2000里。

至於越南的兩個航點，河內所需里數為3000里，芽莊則需5000里。

自2020年3月起HK Express可以直接用Asia Miles兌換HK Express的機票。不過，此前兌換只能抵扣機票票價，即是所需里數會隨票價浮動，而是次則是用劃一兌換率換取機票。

另外，值得留意是，國泰目前並無提供香港快運航班預訂累積「亞洲萬里通」里數優惠。

相關文章：

【兌換機票】國泰航空推「里數計算機」　3個月儲台北之旅要如何消費？

【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」　換日本機票的里數增2500里　新制何時生效？（附表）

編輯：袁諾曦

經濟 機票 飛行里數 HK Express
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