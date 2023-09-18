【中秋節】疫後首個中秋　市民一家晚飯預算花6000元

本月底就是中秋節，亦是疫後首個中秋，有市民坦言感覺像「放監」，定會全家人一同外出吃飯，更不會計較花費，只希望一家人齊齊整整、開心過節。有酒樓負責人則表示，今年訂座率較去年上升5成，但由於經濟仍未真正復甦，故套餐定價與去年相若，不敢抬價。



從事文職工作的蘇太表示，過去幾年因為疫情，中秋節都沒有外出吃飯，只是買盆菜和外賣與家人共享，今年中秋就像「放監」一樣，一家10口定會外出用膳。蘇太訂枱時會考慮幾個因素，包括環境、食物和地區等，花費多少反而不是重點，他們會選擇中菜館，預算訂一圍約6,000元左右。

我們有小朋友，地方太迫怕有危險；此外，地區要方便，要在住處或工作地點附近。就如我丈夫說，過時過節，一年才一次，就給人家賺吧。

家庭主婦Lydia Chan稱，今年一家14口、共5個家庭會一同外出吃飯慶中秋，他們平時較少吃潮州菜，Lydia很期待吃蠔餅、凍魚、潮州鵝及反沙芋等招牌菜式，預算一圍菜約5,000至6,000元，人均消費與去年相若。

往年都會去酒樓吃，但今年爸爸剛從新冠肺炎痊癒，他說想試新菜式，大家高興就一起去吃潮州菜。今年錢包沒有特別鬆動，只是一家人齊齊整整覺得開心，所以才出外吃飯，今年還叫了阿叔一家來過節。

消費氣氛好轉 酒樓次輪滿8成

香港人撐香港品牌餐飲及食品行業發展部主席冼嘉頌稱，今年中秋餐飲市道只及去年疫下的7至8成。他指主要是中式酒漊受惠，頭輪爆滿，次輪約7至8成滿。現時市面消費氣氛好轉，部分餐廳在晚飯時間會爆滿，他相信是因為不少港人已去過旅行，閒日都會留港消費，但還要看地區，如尖沙咀就會較旺。冼嘉頌稱，今年餐廳減少了宣傳經費，「就算賺到錢都會用於餐廳營運」，對比去年，其市務推廣公司的餐廳客戶下跌了5成。

就算肯做推廣的客戶，預算亦下跌了3成，大家都省着用錢，沒有以前般豪爽。

碧儷苑總經理布基表示，今年中秋節正日（29日）的訂枱在9月初已爆滿，前一天和後一天亦有5至7成滿，而中秋訂枱比去年增加了5成。由於中秋屬華人的大時節，碧儷苑的餐單亦相對豪華，包括排翅、海魚、龍蝦等，視乎人頭，套餐價錢由588至6,388元，人均消費約600元，

今年沒有加價，價錢與去年相若，因為外圍經濟環境仍未明朗。

▲ 從事文職工作的蘇太(左二)

▲ 碧儷苑總經理布基

▲ 香港人撐香港品牌餐飲及食品行業發展部主席冼嘉頌

▲ 茶皇殿創辦人兼執行董事陳焯熙

套餐900元起 平日推優惠吸客

此外，碧儷苑亦會推出盆菜，每個1,688元，但布基坦言銷量應不及去年，相信去年因為疫情，很多人留家做節，故賣了幾十個盆菜，今年大家都選擇外出用膳，現在只有幾個定單。他表示，今年的12人大枱最快訂滿，顯示大家都趁中秋一家人團圓過節。



茶皇殿創辦人兼執行董事陳焯熙亦稱，今年中秋的訂座率較去年上升3至4成，至今約有7至8成滿。而為了吸引客人，酒家還於平日推出不同優惠，如1元燒鵝、走地雞和乳豬等，希望能吸引不同的消費群。

現時經濟仍未完全復甦，我們都不敢加價，套餐定價由900元（4位用）至7,000元（12位用）左右。

本報記者 曾海倫



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