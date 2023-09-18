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【中國救市】人行潘功勝召開外資金融機構座談會　滙豐摩通出席

股市 19:47 2023/09/18

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【穩外資】人行潘功勝召開外資金融機構與企業座談會

人民銀行公布，行長兼國家外匯管理局局長潘功勝主持召開外資金融機構和外資企業座談會，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度，進一步優化外商投資環境有關工作。摩通（美：JPM）、滙豐 （00005） 、德銀（美：DB）、法巴、瑞銀證券、三菱日聯銀行、特斯拉（美：TSLA）、巴斯夫、托克、施耐德等外資金融機構和企業參加座談會。

座談會上，外資金融機構和企業負責人介紹了在華展業情況，認為近年來中國金融業開放穩步推進，金融服務外資外貿能力持續提升，希望進一步完善相關政策安排，持續優化營商環境。潘功勝就企業關心的熱點問題與參會者深入交流討論，對部分意見建議現場作出回應。

潘功勝表示，積極吸引和利用外商投資，是推進高水平對外開放、構建開放型經濟新體制的重要內容。近年來，當局在擴大金融服務業市場准入、金融市場雙向開放、外匯管理體制改革等領域取得重要進展，未來持續優化政策安排，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷提升金融服務質效，助力高水平對外開放。 

開市追揸沽

【中國經濟】李強會見IMF總裁　將優化環境吸引外資、反對脫鉤斷鏈

【資金外流】中證監方星海據報將在港晤全球投資者　圖阻止外資繼續流出

【資金流向】外資於8月份淨沽出1162億元中國股票　創2015年以來單月新高

記者：伍鍵文

美股 港股 中國市場 貨幣政策 財政政策 三菱 法國巴黎銀行 瑞銀 經濟 國家外匯管理局
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