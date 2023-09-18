深水埗納米樓4年多貶值近三成　開放式戶帳蝕101.8萬

中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗AVA228成交，單位為高層C室，實用面積155平方呎，採開放式間隔，單位座向西南方，望繁華都市景，最初開價270萬元，現以258萬元易手，折合實用呎價16,645元。

中原地產歐陽振邦指，上址原業主於2019年3月以359.8萬元購入單位，持貨4年半，現轉手帳面需蝕讓101.8萬元離場。

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