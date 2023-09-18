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深水埗納米樓4年多貶值近三成　開放式戶帳蝕101.8萬

股樓投資 19:29 2023/09/18

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中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗AVA228成交，單位為高層C室，實用面積155平方呎，採開放式間隔，單位座向西南方，望繁華都市景，最初開價270萬元，現以258萬元易手，折合實用呎價16,645元。

中原地產歐陽振邦指，上址原業主於2019年3月以359.8萬元購入單位，持貨4年半，現轉手帳面需蝕讓101.8萬元離場。


【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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延伸閲讀：【多相】九龍城文曜現樓示位陪你睇　廣闊大廳　享開揚市景【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 納米樓 深水埗 中原地產

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北角半新樓尚譽開放式戶340萬售　創屋苑新低　原業主帳蝕70萬
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