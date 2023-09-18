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北角半新樓尚譽開放式戶340萬售　創屋苑新低　原業主帳蝕70萬

股樓投資 19:16 2023/09/18

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近月樓市交投淡靜，樓市整固期持續，市場上蝕讓成交亦明顯增加，入伙5年的北角單幢新樓尚譽再錄蝕讓成交，最新開放式單位成交價低見340萬元，再創屋苑入場費新低，世紀21日昇蔡嘉駿表示，尚譽中層C單位，單位實用面積約170平方呎，屬開放式設計，眺望北面樓景，成交價約340萬元易手，實用面積呎價20,000元，業主於今年年中放盤，原叫價達398萬元，減價約15%成交。

據悉，單位原業主於2020年12月購入單位，當年購入價410萬元，業主持貨3年帳面損失70萬元，期間單位跌價約17%。


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撰文 : 蔡子俊

九龍城 建灝 私人屋苑

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