【虛擬資產】螞蟻集團退出加密貨幣領域？　據報撤出區塊鏈風投基金A&T Capital的投資

▲ 【虛擬資產】螞蟻集團據報撤出區塊鏈風投基金A&T Capital的投資

幣圈近年震盪不斷，據外電引述消息人士指，螞蟻集團計劃撤出對區塊鏈投資基金A&T Capital的投資。據指，現時尚未清楚該風投基金會持續營運，還是尋找新的投資者。

A&T Capital成立於2021年，為一家區塊鏈風險投資基金，主要關注Web3和金融科技，發掘並投資早期的創新區塊鏈技術基礎設施以及高速增長的應用層。

值得留意是，今年較早時，螞蟻金服高管于雋因涉嫌性侵事件而離職。于雋曾是螞蟻外派至海外基金（即A&T Capital）的工作人員。

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編輯：袁諾曦