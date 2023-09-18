【分析】為何騰訊收Day Low？

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers CEO兼旗下荷蘭互聯網投資旗艦Prosus CEO Bob van Dijk在取消自己建立的複雜股東結構後，辭任Prosus行政總裁職務。Naspers和Prosus周一宣布Bob van Dijk會繼續擔任該兩家公司的董事會顧問，直至明年9月底。兩年前從軟銀加入的首席投資官Ervin Tu，將擔任兩家公司臨時CEO。

消息傳出後，騰訊股價乏力，並以全日最低價收市，收報312.2元，跌1.6%，外界擔心，南非大股東CEO換人後，對投資持倉策略有變。

因為臨時擔任兩家公司舵手的Ervin Tu是投資專家，更曾在軟銀任職高層，軟銀減持阿里巴巴 （09988） 、商湯 （00020） 的決斷力，最為市場關注，故由具軟銀背景的人士臨時掌舵騰訊南非大股東及旗下投資旗艦，或引起外界聯想其風格會否跟軟銀相類。

一直以來，本港投資者對Naspers CEO的工作認知，是如何反映騰訊持倉價值於Naspers股價之上。

Naspers上一任CEO，便曾於2021年，與Prosus訂立交叉持股架構，Naspers持有約60% Prosus股權，而Prosus持有約49% Naspers股權。外界此前認為，透過交叉持股構和不斷回購，以反映持倉騰訊股票等資產價值；公司則解釋，有關做法是為了降低Naspers佔南非約翰內斯堡證券交易所的市值比例。然而投資者亦反映，交叉持股架構複雜，建議解除架構。

Prosus和南非Naspers近月公布，已獲得監管批准，兩家公司將解除現有交叉持股架構。Naspers當時表示，受原有交叉持股架構和《南非公司法》規定，Naspers層面的回購受到限制，隨解除交叉持股架構，公司可繼續推行回購計劃，而Prosus的回購計劃則沒有受影響。

「交叉持股」打回原型，意味南非大股東需要新策略來做下一階段發展。Ervin Tu接受外媒訪問時指，他將以非常嚴格的紀律對待投資、兼併和收購，Prosus將繼續其股票回購計劃，資金來源是繼續出售其持有的騰訊股票。他稱：「我們希望實現長期的複合價值，而不僅僅是投資和配置資本。」

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編輯：胡學能