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美三大車企工人罷工進入第三天 仍未達成協議

環球政經 18:30 2023/09/18

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美國汽車工人聯合會（UAW）針對底特律三大車企的罷工已進入第三天，目前仍未看到任何直接的解決方案。

這次罷工具有歷史意義，因為它標志UAW首次同時對通用汽車（GM）、福特（F）和Stellantis（STLA）進行罷工。此次罷工涉及約12,700名UAW工人，目標是美國三家裝配廠，而且是在四年勞資協議到期之後。

雖然談判已經恢復，但進展緩慢，UAW主席費恩（Shawn Fain）對各公司沒有採納工會的建議，更早地認真參與談判表示失望。工會要求大幅提高工資、縮短工作周、恢復養老金和加強工作保障，尤其是在汽車行業向電動車（EV）轉型的背景下。

車企提出了加薪方案，Stellantis提議在四年半的合同期內加薪20%，其中包括立即加薪10%，這與通用汽車和福特的提議不謀而合。然而，這些提議與UAW提出的到2027年工資增長40%（包括立即增長20%）的要求相差甚遠。

美國總統拜登（Joe Biden）對工會的努力表示支持，他的政府官員也參與了談判，並強調了確保汽車行業中產階級良好就業的重要性。

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撰文 : 林斯凱

汽車 罷工 經濟 美國

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