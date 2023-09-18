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美國停擺倒數 眾議院麥卡錫面臨關鍵考驗

環球政經 17:00 2023/09/18

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美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正面臨一項重大挑戰，他正試圖團結其四分五裂的共和黨黨團，避免政府在9月30日之前停擺。

共和黨控制的眾議院和民主黨領導的參議院必須通過總統拜登（Joe Biden）可以簽署成為法律的支出法案，以避免美國政府十年來的第四次部分停擺。

然而，共和黨內部在支出、政策和彈劾問題上的分歧導致進展緩慢。這引起了華爾街和信用評級機構的擔憂，惠譽早些時候因反覆進行最後一刻的談判而下調了美國的債務評級。

麥卡錫正在努力通過國防撥款法案，但面臨強硬派要求削減開支水平的阻力。一項短期的臨時支出法案已經提出，但要獲得足夠的支持以獲得通過還面臨挑戰。

眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries將這種局面形容為「共和黨內戰」，參議院也存在分歧。麥卡錫的領導層面臨壓力，黨內強硬派將政府停擺作為一種談判策略。

如果無法取得進展，共和黨領導人可能需要繞過強硬派，直接與參議院民主黨人談判兩黨立法。麥卡錫決定對拜登總統展開彈劾調查，這可能會阻礙與民主黨在開支問題上的合作，從而增加了挑戰。

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撰文 : 林斯凱

經濟 停擺 美國

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