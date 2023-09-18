【分析｜美股】大行紛上調標普500指數目標　只因市場一個行為？

美股今年強勢持續，標普500指數年初至今已累積超過1成升幅，不少一直唱淡美股的分析師「睇漏眼」，近期紛紛上調對指數年內的目標預測。分析指，群體思維和心理是策略師行為的主要驅動力，即當有分析師開始「轉軚」時，其他大行避免重覆犯錯，會集體跟隨。

法興銀行上周將標普500指數的年終目標從4,300點提高到4,750點，上調幅度超過1成，比該行在去年對2023年的預測3,800點，更高出25%。

至於Piper Sandler & Co.的Michael Kantrowitz和法國巴黎銀行Greg Boutle，對標指的目標價分別為3,225點和3,400點，是預測中最低的目標。但隨著標指今年愈升愈有，令他們不得不上調目標價。

50 Park Investments創辦人Adam Sarhan表示。今年以來，很多策略師在很長一段時間內都犯了錯誤，他們在試圖趕上股市的升勢時，被迫調整指數目標，直言群體思維和心理，是影響他們行為的主要驅動力。



華爾街淡友，摩根士丹利的Mike Wilson堅定看空，7月份曾承認自己看淡股市太久，但仍預計，美股年底前將下跌超過10%。

相關文章：

【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息 料按兵不動 專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

【美股期貨】道指期貨升58點、納指期升20點 本周聚焦美、日議息（不斷更新）

編輯：葉志偉