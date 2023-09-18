  • 30°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞銀瑞信】AT1債券重臨？　瑞銀已就再發行AT1債券諮詢投資者意見

股市 18:02 2023/09/18

分享：

分享：

瑞信（Credit Suisse）今年3月「爆煲」後，瑞士監管部門介入將其價值約160億瑞士法郎（約1,341億港元）的額外一級資本（AT1）債券全部撇帳，令市場對相關產品頓失信心。惟外媒報道，瑞銀（UBS）已開始就再發行AT1債券，諮願詢投資者意見，並提議更改未來AT1債條款，讓債券持有人更願意認購。

報道指，瑞銀已就相關產品進行了路演，提出對AT1債券進行部分條款修改，其中包括考慮用可轉換為股權的證券版本，取代ATI債券，使該產品更具吸引力，令債券持有人更願意認購。

瑞銀首席執行官Sergio Ermotti在早前的業績電話會議上，指該行希望在「適當時候」發行AT1債券，但未有具體說明任何時間範圍，早前已有市場人士分析，瑞銀可能最快9月會出售AT1債券。

瑞士政府在瑞信出現危機時緊急修改法例，允許瑞士金融市場監督管理局（Finma）犧牲瑞信AT1債持有人以保護股東，導致相關債券持有人虧損數十億美元，令債券市場受重創，令投資人仍然心有餘悸。

開市追揸沽

相關文章：

【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：整合瑞信就像馬拉松競賽　亞洲仍會是未來10至20年的發展方向

【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企　比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

編輯：葉志偉

債券 Sergio Ermotti 瑞銀 瑞士 瑞士法郎 道瓊斯工業平均指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）

下一篇文章

【綠債2023】滙豐：客戶平均認購綠債金額勝去年綠債開售首日　耀才：有客戶認購300手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？
【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？
【恒指夜期+北水】北水愈跌愈買吸資逾87億　大手買指數ETF主力吸盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水愈跌愈買吸資逾87億　大手買指數ETF主力吸盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）
【虛擬資產】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易
【虛擬資產】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款