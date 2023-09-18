【瑞銀瑞信】AT1債券重臨？　瑞銀已就再發行AT1債券諮詢投資者意見

瑞信（Credit Suisse）今年3月「爆煲」後，瑞士監管部門介入將其價值約160億瑞士法郎（約1,341億港元）的額外一級資本（AT1）債券全部撇帳，令市場對相關產品頓失信心。惟外媒報道，瑞銀（UBS）已開始就再發行AT1債券，諮願詢投資者意見，並提議更改未來AT1債條款，讓債券持有人更願意認購。

報道指，瑞銀已就相關產品進行了路演，提出對AT1債券進行部分條款修改，其中包括考慮用可轉換為股權的證券版本，取代ATI債券，使該產品更具吸引力，令債券持有人更願意認購。

瑞銀首席執行官Sergio Ermotti在早前的業績電話會議上，指該行希望在「適當時候」發行AT1債券，但未有具體說明任何時間範圍，早前已有市場人士分析，瑞銀可能最快9月會出售AT1債券。

瑞士政府在瑞信出現危機時緊急修改法例，允許瑞士金融市場監督管理局（Finma）犧牲瑞信AT1債持有人以保護股東，導致相關債券持有人虧損數十億美元，令債券市場受重創，令投資人仍然心有餘悸。

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編輯：葉志偉