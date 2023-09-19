【綠債2023】綠債認購反應熱烈　建行亞洲、信銀國際錄單筆最高認購100手

▲ 【綠債2023】滙豐：客戶平均認購綠債金額勝去年綠債開售首日 耀才：有客戶認購300手

綠色零售債券周一（18日）開售，「保底息」達4.75厘。建行亞洲、信銀國際均表示，錄得單筆最高認購金額為100萬元（100手）。建行亞洲指，零售綠債認購首日反應熱烈，認購人數按年增長近70%，認購金額按年增逾1倍，每名投資者平均認購約14萬元（14手），較去年顯著上升。信銀國際指，客戶平均認購金額12萬元（12手），較上一批零售綠債升近3成。

多間銀行稱認購反應熱烈。HSBC滙豐 （00005） 表示，開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。中銀香港 （02388） 指首日認購反應理想，人均申請認購10手，較往年的7手為多。工銀亞洲、信銀國際均表示，客戶人均認購約12手。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，綠債作為低風險的投資工具可提供達4.75厘年息的保證回報，兼派息期穩定，以現時的投資環境而言，屬相當吸引的投資選項。由於綠債認購期長達個多星期，持有閒資的投資者甚至可選擇開立短期如7天的定存，並於定存到期後再抽綠債雙重賺息。整體而言，預期新一批綠債認購反應會較往年更熱烈，並會出現超額認購。

耀才：有客戶認購300手

證券行耀才 （01428） 表示，耀才首天認購人數及額度已超越去年，已吸引近13,000人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及金額近2億元。

新一批零售綠債發行規模150億元，可加碼至最多200億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息。認購期為周一上午9時至下周四（28日）下午2時。多家銀行、證券行提供認購優惠，主要是豁免指定收費項目，部分銀行推認購抽獎。如客戶獲派5手新一批綠債，持足3年可穩袋7,125元的利息。

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編輯：胡學能