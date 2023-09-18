【綠債2023】滙豐：客戶平均認購綠債金額勝去年綠債開售首日　耀才：有客戶認購300手

HSBC滙豐 （00005） 發言人表示，在保證息率達4.75厘的情況下，新一批綠色零售債券開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。耀才 （01428） 行政總裁許繹彬表示，耀才首天的認購人數及額度已超越去年，吸引了接近13,000人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及金額近2億元。

許繹彬指出，由於主要認購綠債對象為「好息」的客戶，故八成半以上為現金認購。

新一批零售綠債今開售，發行規模150億元，可加碼至最多200億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息。認購期為今早9時至下周四（28日）下午2時。多家銀行、證券行提供認購優惠，主要是豁免指定收費項目，部分銀行推認購抽獎。若獲分派5手，持至到期日，料可賺息7,125元。

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編輯：胡學能