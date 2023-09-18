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【綠債2023】滙豐：客戶平均認購綠債金額勝去年同期　工銀亞洲：首日認購人數倍增　耀才：有客認購300手

股市 22:12 2023/09/18

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【綠債2023】滙豐：客戶平均認購綠債金額勝去年綠債開售首日　耀才：有客戶認購300手

綠色零售債券今開售，「保底息」達4.75厘。HSBC滙豐 （00005） 發言人表示，開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。耀才 （01428） 表示，耀才首天認購人數及額度已超越去年，已吸引近13,000人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及金額近2億元。

耀才行政總裁許繹彬指，如客戶獲派5手新一批綠債，每年已可獲2,375元利息，如客戶持3年已可穏袋7,125元的利息，加上保本，可謂非常吸引，港股近期走勢持續不振，投資者預計短期難有突破，所以穩收利息亦是投資者其中一條增值財富之路。由於主要認購綠債對象為「好息」的客戶，故八成半以上為現金認購。

工銀亞洲：人均認購12手　招商永隆：客戶最高認購50手

工銀亞洲及信銀國際均表示，客戶人均認購約12手。工銀亞洲指，首日總認購金額及人數分別較去年上升4成及1倍。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，綠債作為低風險的投資工具可提供達4.75厘年息的保證回報，兼派息期穩定，以現時的投資環境而言，屬相當吸引的投資選項。再者，綠債認購並不設年齡限制，相信會吸引早前未能認購銀債的收息一族申請。而是次綠債的息率回報普遍高於現時的定期存款，加上入場門檻低，最低認購金額僅為1萬元，預計會吸引市場追捧。他又指，由於綠債認購期長達個多星期，持有閒資的投資者甚至可選擇開立短期如7天的定存，並於定存到期後再抽綠債雙重賺息。整體而言，預期新一批綠債認購反應會較往年更熱烈，並會出現超額認購。

信銀國際表示，綠債認購首日所接獲的認購人數與去年相若，總認購金額上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近3成。招商永隆銀行指，首日平均每名客戶認購金額逾10萬元，最高認購金額為50萬元（50手）。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，中銀香港第二批綠色零售債券首日認購反應理想，人均申請認購10手，較往年的7手為多，客戶主要透過電子渠道申請。近期本港不少定期存款利率已逐漸回落，因此認購綠色零售債券鎖定3年4.75厘的保證回報，對零售投資者而言具有吸引力。

渣打香港表示，首日平均認購手數較去年增加近3成，而7成以上客戶透過網上渠道遞交申請。恒生銀行 （00011） 投資及財富管理部主管連錦東亦指，恒生客戶首日總認購人數及認購金額均超越首批綠債紀錄。

新一批零售綠債今開售，發行規模150億元，可加碼至最多200億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息。認購期為今早9時至下周四（28日）下午2時。多家銀行、證券行提供認購優惠，主要是豁免指定收費項目，部分銀行推認購抽獎。

開市追揸沽

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