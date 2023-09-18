德福廣場、青衣城「秋月豐饌市集」開鑼 近40個人氣特色品牌共迎中秋

▲ 德福廣場及青衣城「秋月豐饌市集」開鑼，精選團圓禮品迎中秋。

中秋將至，港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方，將為大家送上連串精彩應節活動及優惠！其中德福廣場及青衣城的「秋月豐饌市集」率先揭開序幕，雲集多個本地及海外食品與文創品牌；德福廣場亦打造全新「ALWAYS MAKE YOUR DAY」企劃，推出「日日滿足賞」消費獎賞活動；為推動夜經濟，港鐵商場更提供「一Click即搶．愈夜愈精彩」，免費送出指定類別電子優惠券，讓各位夜貓無論聚餐、消閒及購物皆有着落！

▲ 德福廣場滙聚國際影音、美容護膚及運動品牌，迎合不同需要。

「秋月豐饌市集」邀得近40個本地及海外特色品牌參與，包括香港榮華餅家、大同老餅家售賣自用或送禮皆宜的傳統口味月餅；桃桃商城聯乘天饌推出「香江花月懷舊飛行棋月餅禮盒」，一物二用；榴槤愛好者必試以貓山王果肉製成的十里榴香冰皮月餅，及可可貝妮雪糕的貓山王榴槤冰皮月餅；生活精品店「LOUDER」更首次參與市集，帶來本地烘焙店Le Patisserie Factory、Oh La La及雅月等受年輕人追捧的手工月餅及應節小食。市集之外，德福廣場於9月22日起推出「日日滿足賞」，MTR Mobile登記用戶於德福廣場的指定類別參與商戶以電子貨幣同日累積消費滿指定金額，即可獲最高合共HK$300德福廣場電子優惠券。

▲ 德福廣場全新「ALWAYS MAKE YOUR DAY」企劃「日日滿足賞」，送高達$300現金券。

為回饋顧客及響應政府夜間消費，港鐵商場於9月21日將推出「一Click即搶．愈夜愈精彩」活動，免費送出30,000張價值HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券*，於有效日子內晚上9時後使用，可享高達67折優惠！而旗下的青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方均有節日燈飾裝置及主題活動登場，陪大家迎中秋！



(特約)