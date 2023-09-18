【滙豐調查】滙豐：受訪香港富裕人士平均希望60歲退休　惟逾7成預計退休後續工作

HSBC滙豐 （00005） 發布首份《生活質素報告》指出，出於經濟原因逾七成香港人預計會退休後繼續工作。該報告訪問包括香港在內的9個市場不同世代富裕人士（擁有10萬至200萬美元可投資資產的受訪者）對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素。香港的生活質素總分為68分（滿分100分），較全球平均分75分為低。

該調查亦深入探討香港人在退休方面的準備。香港受訪者平均希望在60歲退休，不過，多數受訪者亦指他們準備在退休後繼續工作。談到退休後的生活，香港人關心的最主要問題包括身體狀況轉差、通脹和醫療成本上升。當中，香港受訪者對醫療成本的擔憂為受訪市場當中最高。

另外，為了應付退休生活，香港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和退休儲蓄計劃（強積金）。

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編輯：胡學能