【多圖】長沙灣映築現樓會所登場　採日本禪風設計

恒基地產（00012）與市建局合作發展，位於長沙灣映築已屆現樓，並開放現樓會所予傳媒參觀。會所採用日本禪風設計，設有不同設施，如多用途宴會廳、健身房及兒童唱遊樂園，此外，會所特設茶室空間。

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會所設施 天籟步道及戶外奏樂園林 種植古樹花木並綴以石景、水景，糅合東方襌意風格庭園的建築特色 茶禪一味 由設計師匠心打造的茶室空間，配合室外「天籟步道」的園林景致 兒童唱遊樂園 提供不同種類樂器，讓小朋友從日常生活中接觸音樂，打造玩樂唱遊體驗。 音樂演奏多用途宴會廳 供多元化且高私穩度的空間，可隨時舉辦私人活動及派對 健身天地 以木的自然元素作為主調，配合鏡面的設計打造出舒適而型格的健身空間。場內更設活動式的partition間隔。同時，引進國際品牌MATRIX的CXR50 FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM

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