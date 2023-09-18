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【多圖】長沙灣映築現樓會所登場　採日本禪風設計

股樓投資 18:19 2023/09/18

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恒基地產（00012）與市建局合作發展，位於長沙灣映築已屆現樓，並開放現樓會所予傳媒參觀。會所採用日本禪風設計，設有不同設施，如多用途宴會廳、健身房及兒童唱遊樂園，此外，會所特設茶室空間。 

點擊圖片放大
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會所設施

天籟步道及戶外奏樂園林

種植古樹花木並綴以石景、水景，糅合東方襌意風格庭園的建築特色

茶禪一味

由設計師匠心打造的茶室空間，配合室外「天籟步道」的園林景致

兒童唱遊樂園

提供不同種類樂器，讓小朋友從日常生活中接觸音樂，打造玩樂唱遊體驗。

音樂演奏多用途宴會廳

供多元化且高私穩度的空間，可隨時舉辦私人活動及派對

健身天地

以木的自然元素作為主調，配合鏡面的設計打造出舒適而型格的健身空間。場內更設活動式的partition間隔。同時，引進國際品牌MATRIX的CXR50 FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM


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撰文 : 黃卓賢

映築 市建局 恒基 私人屋苑

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