  • 30°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多相】九龍城文曜現樓示位陪你睇　廣闊大廳　享開揚市景　

股樓投資 18:50 2023/09/18

分享：

分享：

建灝地產旗下九龍城文曜今開放項目現樓示範單位，其中26樓的C室，實用面積904平方呎，屬三房間隔，長型客飯廳長逾6.6米，闊約3.6米，能容納多組家具。由於周邊大廈的高度不高，故從示範單位能享有開揚的都市景色。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目將於短期內作出銷售部署，現樓示範單位從今日起開放予公眾參觀，考慮保留4至5成單位作長線收租之用，預計呎租約70元。

26樓C室

點擊圖片放大
+5
+4

寢區則設有三個睡房，房間設計寬敞，主人套房長約3.7米，闊約2.8米 ，可三邊落床，同時更設L形轉角窗，套廁配備浴缸。而另外兩間睡房面積亦見寬敞，空間實用，可靈活放置睡床、衣櫃及書枱。

而廚房則設特長L形工作檯面，並特設大窗，住戶可一邊煮食，一邊享受天然風及窗外風景。浴室巧用多種石材，其中主人套浴就選用浴缸設計，客浴則設置淋浴間。

同步開放的26樓D室，實用面積379平方呎，為一房連梗廚設計，間隔方正實用。

26樓D室

點擊圖片放大
+6
+5

 


【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

 

同場加映 【青姐話】有國策 有辦法？

青姐話

同場加映【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

九龍城 建灝 私人屋苑

下一篇文章

【券商點睇】研發能力堅實兼有政策利好長線 首予榮昌生物「買入」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款