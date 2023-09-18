【多相】九龍城文曜現樓示位陪你睇　廣闊大廳　享開揚市景　

建灝地產旗下九龍城文曜今開放項目現樓示範單位，其中26樓的C室，實用面積904平方呎，屬三房間隔，長型客飯廳長逾6.6米，闊約3.6米，能容納多組家具。由於周邊大廈的高度不高，故從示範單位能享有開揚的都市景色。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目將於短期內作出銷售部署，現樓示範單位從今日起開放予公眾參觀，考慮保留4至5成單位作長線收租之用，預計呎租約70元。

26樓C室

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寢區則設有三個睡房，房間設計寬敞，主人套房長約3.7米，闊約2.8米 ，可三邊落床，同時更設L形轉角窗，套廁配備浴缸。而另外兩間睡房面積亦見寬敞，空間實用，可靈活放置睡床、衣櫃及書枱。

而廚房則設特長L形工作檯面，並特設大窗，住戶可一邊煮食，一邊享受天然風及窗外風景。浴室巧用多種石材，其中主人套浴就選用浴缸設計，客浴則設置淋浴間。

同步開放的26樓D室，實用面積379平方呎，為一房連梗廚設計，間隔方正實用。

26樓D室

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