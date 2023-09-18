「日本秋祭in香港－魅力再發現－」2023正式啟動

▲ 日本國駐香港總領事岡田健一大使、「日本秋祭in香港」執行委員會飯田剛司委員長及活動主辦團體代表，共同宣佈秋祭正式啟動。

第八屆「日本秋祭in香港－魅力再發現－」（下稱「日本秋祭in香港」）今日揭幕，日本國駐香港總領事岡田健一大使、「日本秋祭in香港」執行委員會飯田剛司委員長、特別嘉賓濱口愛子及多個活動團體代表出席於中環街市舉行之啟動儀式。

▲ 香港藝人吳業坤的日籍太太濱口愛子/吳愛子以特別嘉賓身份出席「日本秋祭in香港」開幕禮。

▲ 日本國際交流基金會、日本國駐香港總領事館、電影文化中心（香港）將舉辦「迎風而行 — 日本女性電影先行者」田中絹代導演回顧展，深入討論田中絹代的作品魅力。

▲ 香港日本文化協會舉辦由古田茂美教授主講的特別學術論壇『日本百年老店–傳統、現代化及挑戰』。

第八屆「日本秋祭in香港」涵蓋超過100項活動，為期約2個月，活動覆蓋電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、知識交流、銷售推廣等不同範疇。當中包括﹕香港日本料理店協會將於維多利亞公園主辦一連兩日的秋日祭典，設美食攤位、小遊戲、及豐富多彩的舞台表演活動。Sake Central主辦「2023世界清酒之日」，帶來超過300款清酒，與市民一起乾杯。香港花式劍球協會於荔枝角D2 Place設置花式劍球專門店。同樣於D2 Place舉行的還有「香港國際模型大賽2023」，為一眾模型愛好者提供切磋與交流的平台。香港日本文化協會舉辦講座，邀請古田茂美教授分享「有關日本百年老鋪」的歷史、家族經營理念及方針，以及今後繼承生意所面對的問題。日本國際交流基金會、日本國駐香港總領事館、電影文化中心（香港）舉辦日本史上最重要的女演員田中絹代（1909-1977）經典電影放映會及映後座談會，邀請不同學者、影評人，深入討論田中絹代導演富創造力的藝術世界。佳能香港有限公司與日本國駐香港總領事館攜手，在佳能數碼影像坊作和服展示，展出一系列難得一見的和服等等。市民即使身在香港，也能體驗到熱鬧的日本祭典氣氛。

▲ 香港日本料理店協會將於維多利亞公園主辦「舞吧！秋祭！」活動。

▲ 多個日本地方自治體及香港日本料理店協會同日在中環街市設置攤位，向各位市民介紹日本的美酒佳餚，以及精彩觀光資訊。

本屆「日本秋祭in香港」特別舉辦海報設計比賽，共收到逾450份參賽作品，冠軍由年僅10歲的陳溥治同學奪得，其作品亦成為是屆「日本秋祭in香港」官方海報。

▲ 陳溥治同學於「日本秋祭in香港－魅力再發現－」海報設計比賽中從450份脫穎而出、勇奪冠軍，其作品成為官方海報。

日本國駐香港總領事岡田健一大使表示︰「香港是日本一個極其重要的合作夥伴，兩者在多層面上擁有著緊密的經濟、人員和文化交流。香港高效率且公平公正的營商環境吸引著約1400間日本企業在香港市場發展。而現在日本仍然是最受香港人歡迎的海外旅遊目的地，很多香港人都有到訪日本。今年7月，訪日香港旅客人數達21萬6400人次，數字已恢復到與疫情前同一水平。我希望通過『日本秋祭in 香港』，進一步鞏固日本和香港之間的關係。」。

▲ 香港劍球協會於「日本秋祭in香港」新聞發佈會上表演劍球助慶。

「日本秋祭in香港」執行委員會飯田剛司委員長續稱：「『日本秋祭in 香港』已經成為在香港舉行的最大規模的日本相關活動。自2016年以來，香港的大眾都熱衷接納與日本傳統和文化有關的活動，這促使「日本秋祭」持續發展，至今已經過8年的歳月。作為在港日本人社群的一份子，我感到非常自豪和感激。」

多個日本地方自治體及香港日本料理店協會於「日本秋祭in香港」正式揭幕後，在中環街市設置攤位，舉辦日式「快閃夜市」，向市民介紹日本的美酒佳餚，以及觀光資訊，香港花式劍球協會亦同場舉辦劍球體驗工作坊。

「日本秋祭 in 香港」自2016年起舉辦，在日本的文化團體、學校、企業、地方政府機構，以及香港和第三國或地區的企業和團體等的協力下，透過種類豐富的活動，向香港市民介紹日本多方面的魅力。「日本秋祭in香港」活動詳情，可瀏覽官方網頁：https://japanautumnfesinhk.net/，或日本國駐香港總領事館的Facebook專頁：https://www.facebook.com/JAPANinHK/。

▲ 2023年「日本秋祭in香港－魅力再發現－」官方海報。

關於日本秋祭in香港

「日本秋祭in香港」實行委員會由日本國駐香港總領事館、香港日本人商工會議所、香港日本人俱樂部、香港和僑會、香港日本文化協會組成，顧問團包括香港留日學友會、香港日本語教育研究會、香港日本食品及料理業協會、日本貿易振興機構（JETRO）及日本國家旅遊局（JNTO）組成。活動的目的是為了加深香港與日本之間的相互理解與友好關係。



(特約)